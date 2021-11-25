LTB'den yerli 'dane' soya fasulyesi: 20 milyon dolar ülkede kalacak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden deneme ekiminden elde edilen ilk hasat ‘dane’ soya fasulyesi ürününü paylaştı.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

Yerel tarımın önemini, ülke kaynaklarının doğru kullanıldığında böyle kriz dönemlerinde ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini bir kez daha yaşayarak görüyoruz.

Girdi maliyetlerini düşürebilecek en önemli iş ithalata dayalı üretimin önemli bir bölümünü kendi üretebileceğimiz yaklaşımlardır.

Ör: Soya fasulyesi, tüm hayvancılığın dövize bağlı en önemli girdi maddesi, peki yapabilir miyiz..?

Evet yapabiliriz!

Fotoğrafta gördüğümüz deneme ekiminden elde edilen ilk hasat “dane” Soya Fasulyesi ürünümüz…Bu ürünün bir yıllık ithalat maliyeti 20 milyon dolar. Üretebileceğimizi ıspatladık. Bu deneme ürününü binlerce dönüme yayabilmek ve altyapımızı kurgulamak demek; ülkede kalacak olan para 20 milyon dolar, ek istihdam ve etin ucuzlaması demek.