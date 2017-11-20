LTB'den yol kapama duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi, yarından itibaren Okullar Yolu Kavşağı ile Sivil Savunma arasında kalan yolun, zemin tamiratı ve asfaltlama çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, “Şehit Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi”nde çalışmaların devam ettiği belirtilirken, Kızılbaş Kilisesi ile Okullar yolu kavşağında tüm altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı projede, yarın başlayacak çalışmalar kapsamında Okullar Yolu Kavşağı ile Sivil Savunma arasında kalan ve altyapı çalışmaları tamamen bitmiş alanda yol zemin tamiratı ve asfaltlama çalışmaları yapılacağı kaydedildi.

Çalışmaların hava koşullarının elverişli olması halinde 27 Kasım Pazartesi mesai bitimine kadar tamamlanarak, Kızılbaş Kilisesi ile Okullar yolu kavşağı arasında çalışma yapılacak olan yolun çift yönlü olarak trafiğe açılacağı bildirildi.

Açıklamada, yarın sabah 06.00’dan itibaren çalışmalar kapsamında trafikte seyreden sürücülerin, Sivil Savunma’nın bulunduğu alandan caddenin soluna (Kızılbaş Kilisesi’ne doğru) mecburi dönüş, Kızılbaş Kilisesi’nden Okullar yolu kavşağına gelindiği zaman (Okullar yolu istikametine) mecburi sol, Okullar Yolu istikametinden gelindiğinde caddeye çıkışta Kızılbaş Kilisesi istikametine mecburi sağ yapmak durumunda olacağı belirtildi.