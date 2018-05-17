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LTB'den yol kapama duyurusu

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LTB'nin yürüttüğü Şht.Ecvet Yusuf Caddesi ile Kemal Aksay Caddesi düzenleme projesi kapsamında LTB Fidanlık ile yeni yapılan çember (Devpa Market yanı) arasındaki kısım çalışmalar nedeni ile bu akşam saat 19.30 itibarıyla trafiğe kapatılacaktır.
LTB'den yol kapama duyurusu

Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından gece içerisinde yeniden trafiğe açılacaktır. 

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Asfalt Yama ve Kaplama Projesi kapsamında 18 Mayıs Cuma Günü  Dr.Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde yeralan Hastane Çemberi’nde asfaltlama çalışması yapılacaktır. Söz konusu güzergah Cuma günü saat 09:00’dan itibaren çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin ilgili bölgede trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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