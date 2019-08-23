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LTB’den yol kapama duyurusu

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LTB’den yol kapama duyurusu
LTB’den yol kapama duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) gerçekleştireceği yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları kapsamında Polis Genel Müdürlüğü ile Atleks Sanverler Ortaokulu arasında ve Şht. Sıtkı Hasan Sokak’ta 24 Ağustos Cumartesi - 15 Eylül Pazar tarihleri arasında kısmen, zaman zaman da tamamen yol kapamaya gidileceği bildirildi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, bu güzergâhı kullanan sürücülerin yol işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği uyarısında bulunuldu.
 

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