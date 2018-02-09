LTB’den Yol Kaptma duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından gerçekleştirilen altyapı ve düzenleme projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde Şehit Kamil Balkan Sokak kavşağı (Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı) ile Yenişehir Işıkları arasında kalan bölüm 11 Şubat Pazar günü saat 07:00’de trafiğe kapatılacaktır.
Çalışmalar tamamlanana kadar söz konusu güzergah kısmen yada tamamen araç trafiğine kapalı olacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.
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