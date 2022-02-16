  • BIST 2.046,35
  • Altın 807.63678
  • Dolar 13.6297
  • Euro 15.5121
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

LTB’den yurttaşın sağlığı ve huzuru için yoğun denetim

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin işbirliğinde haftalık denetimler gerçekleştiriyor.
LTB’den yurttaşın sağlığı ve huzuru için yoğun denetim


 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin işbirliğinde gerçekleştirilen haftalık denetimlerde, gıda üretim alanlarının koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, sağlık karneleri, mutfak, tuvalet ve depo alanlarının genel temizlik ve hijyen koşulları, kullanılan gıdaların muhafaza koşulları ve sağlığa uygunluğu denetleniyor.


LTB ekipleri tarafından ayrıca, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, iş yeri izinleri gibi uyulması gereken kurallar da kontrol ediliyor.


LTB ekipleri, ocak ayının son günü ile şubat ayının ilk iki haftasında restoran, kafe, market, gıda üretim ve satışı yapılan işletmelerin yanı sıra yaşlı bakım evi, otel, sinema, kuaför, petrol istasyonu ve dövme salonu gibi toplamda 92 iş yerini denetledi. Denetimlerde 4 imha işlemi yapıldı.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre;
1 Dondurma İmalatı, 2 Hotel, 1 Park Büfesi, 6 Kreş ve Anaokulu, 1 Bar, 8 Kafeterya, 14 Market, 1 Pizza İmalathanesi, 2 Pastane, 1 Börek İmalathanesi, 1 Turşu İmalathanesi ve Satış alanı, 17 Restoran, 1 Büfe, 1 Sinema Salonu, 1 Manav, 1 Meyhane, 3 Yaşlı Bakım Evi, 17 Kuaför/Berber/Güzellik Salonu, 2 Pide Salonu, 1 Döner Salonu, 1 Petrol İstasyonu, 1 Dövme salonu, 2 Kebap Salonu, 3 Fırın, 3 Gıda Deposu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Honduras’ın eski devlet başkanını gözaltına aldılar16 Şubat 2022 Çarşamba 11:34
  • Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti16 Şubat 2022 Çarşamba 11:17
  • KSP: Ukrayna'da Emperyalist Savaşı Durdurun!16 Şubat 2022 Çarşamba 11:06
  • Hasipoğlu: Tam bir uzlaşı yok16 Şubat 2022 Çarşamba 11:01
  • Mahkeme zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi16 Şubat 2022 Çarşamba 10:30
  • Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Falyalı olayını çözen eldiven16 Şubat 2022 Çarşamba 10:20
  • Akaryakıt fiyatlarına gelen zam, Resmi Gazete'de yayımlandı16 Şubat 2022 Çarşamba 10:19
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?16 Şubat 2022 Çarşamba 10:15
  • FALYALI SUİKASTI! Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı16 Şubat 2022 Çarşamba 10:09
  • Hava bugün nasıl olacak?16 Şubat 2022 Çarşamba 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti