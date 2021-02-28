Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ndeki çalışmalarını planladığı sürede tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Kazı yapılan yolun asfaltlama işleminin tamamlanması ile birlikte bugün (28 Şubat Pazar) itibarı ile cadde araç trafiğine açıldı.