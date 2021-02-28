LTB:Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi asfaltlanıp trafiğe açıldı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ndeki çalışmalarını planladığı sürede tamamlayarak yolu trafiğe açtı.
Kazı yapılan yolun asfaltlama işleminin tamamlanması ile birlikte bugün (28 Şubat Pazar) itibarı ile cadde araç trafiğine açıldı.
Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi asfaltlanıp trafiğe açıldıLefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ndeki çalışmalarını planladığı sürede tamamlayarak yolu trafiğe açtı.
28 Şubat 2021 Pazar 18:21
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