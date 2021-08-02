  • BIST 1.403,280
  • Altın 485,85
  • Dolar 8,3500
  • Euro 9,8950
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

LTB’nin “5 Günde 14 Bölge,Tertemiz Bir Çevre” Çalışması Devam Ediyor

» »
LTB’nin “5 Günde 14 Bölge,Tertemiz Bir Çevre” Çalışması Devam Ediyor
LTB’nin “5 Günde 14 Bölge,Tertemiz Bir Çevre” Çalışması Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin rutin çöplerin toplanması dışında kalan evlerin bahçe temizliğinden ve arazi temizliğinden çıkan  çöplerin toplanması için başlattığı çalışma devem ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, “5 günde 14 bölge,Tertemiz bir Çevre” çalışması altında Belediyenin araçları haftaiçi her gün bahse konu atıklar için bir bölgeda görev yapıyor. Ekipler günde ot, dal ve arazi temizliğinden 60 ton atık topluyor.

ltb-temzilik-(2).jpg

Rutin günlerde toplama işlemi için herhangi bir ücret alınmazken, program dışı verilen hizmet için fatura çıkartılıyor.

Ekipleri Pazartesi, Marmara,Taşkınköy,Göçmenköy; Salı Ortaköy, Köşklüçiftlik, Kumsal ve  Metehan; Çarşamba Surlar içi,  Çağlayan, Yenişehir ve Kızılbaş; Perşembe Küçük Kaymaklı; 
Cuma Haspolat ve Hamitköy’de çalışıyor.

ltb-temzilik-(3).jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa bölgesinde yaz yağmuru yağdı25 Temmuz 2021 Pazar 18:07
  • Yılmazköy’de arazi yangını çıktı23 Temmuz 2021 Cuma 13:21
  • Kayıp Şahıs20 Temmuz 2021 Salı 16:52
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık!20 Temmuz 2021 Salı 16:48
  • Kasti Hasar ve Kanunsuz Bıçak Taşıma20 Temmuz 2021 Salı 16:43
  • Lefkoşa’daki geçit töreni düzenleniyor20 Temmuz 2021 Salı 09:48
  • LTB Başkanı Harmancı, Türkiye’nin 5 Büyükşehir Belediyesinin Başkanları İle Biraraya Geldi19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:02
  • Lefkoşa’da Ev Yangını16 Temmuz 2021 Cuma 15:22
  • Taşkınköy Parkı İçin Heykellerin Yapımı Devam Ediyor16 Temmuz 2021 Cuma 14:26
  • Lefkoşa'da tüp bebek merkezlerinde yumurta skandalı, doktor tutuklandı! (Güncellendi)15 Temmuz 2021 Perşembe 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti