LTB’nin Asmaaltı Yayalaştırma Projesi çalışmaları devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başkentin kalbi konumundaki Surlariçi’nin yayalaştırma çalışmaları çerçevesinde ve toplamda 2 Milyon 348 Bin Türk Lirasına mal olacak “Asmaaltı Yayalaştırma Projesi 2. Etap Projesi”nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

6 ayrı etaptan oluşan ve esnaf ile yurttaşlara herhangi bir mağduriyet yaratmaması için bir etabın tamamlanmasının ardından diğer etaba geçilmesi kararı verilen projede ilk etap çalışmaları sürüyor.

Kazılar ve boru değişimleri sürüyor

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren LTB Projeler ve Emlak Şubesi, Konak Eczanesi itibarı ile başlayan ilk etap çalışmalarında asfaltın kaldırılması, su, elektrik ve telefon direklerindeki sistemlerin yer altına alınması için kazılarının yapılması, boruların döşenmesi işlemlerinin devam ettiği açıklamasında bulundu.

Bölge için özel tasarlanan parkelerin üretim çalışmaların devam ettiği, bölgedeki tüm güzergahı kapsayacak şekilde çağımıza uygun ve ekonomik LED aydınlatma direklerinin numunesinin hazırlanması ve sabit bariyerler ve kontrollü geçiş için elektronik kontrollü hidrolik bariyerlerin hazırlanması için müteahhitin gerekli ön çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şu anda elektrik telefon, su borularının değişiminin yapıldığı vurgulandı.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Açıklamada ilk etabın 2-3 hafta içinde tamamlanarak ikinci etaba geçilmesinin hedeflendiği de belirtildi.

Projeler Şubesi, müteahhitin sadece gün içi değil, geceleri de bölgeye rahatsızlık vermeden çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

