Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) düzenlediği maraton sonrasında her katılımcı için bir fidan dikme çalışmalarına Göçmenköy’de yer alan Nazım İleri Sokak’taki yeşil alanda başladı. “Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen fidan dikimine farklı yaş gruplarından birçok Lefkoşalı doğasever katılırken LTB Başkanı

Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak yurttaşlarla beraber fidan dikti. 85 adet fidanının dikiminin yapıldığı etkinlikte Taşkent Doğa Parkı uzmanları ile LTB Park Bahçeler Şubesi yetkilileri de katılımcılara fidan dikimi yöntemleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Başkan Harmancı:“Daha yeşil ve temiz bir çevre için her türlü sorumluluğu alıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne katkı amacıyla gerçekleşen maratona katılan her birey için 1 yıl içerisinde LTB tarafından 1 fidan dikileceğini kaydederek “Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” ile işbirliği içerisinde çok güzel bir ilk dikim etkinliği gerçekleştirdiklerini vurguladı. Her yaştan insanların katılımıyla çok güzel bir dikim etkinliği yaptıklarını ifade eden Harmancı katılan herkese teşekkür ederek, daha yeşil, daha temiz bir çevre için LTB olarak her türlü sorumluluğu aldıklarını ve almayı da sürdüreceklerini kaydetti.