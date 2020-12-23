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LTB’nin Covid-19 önlemleri sürüyor

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LTB’nin Covid-19 önlemleri sürüyor
LTB’nin Covid-19 önlemleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı şubesi ekipleri tarafından iş yerlerine yapılan denetimlerde, Covid-19 virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunulup, buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Şube bir yandan denetimlerini sürdürürken, bir yandan da devlet daireleri ile sınır kapılarına yönelik günlük dezenfekte çalışmalarını  düzenli olarak yapıyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Ekipleri denetimlerinde, iş yerlerinin giriş ve çıkışlarda kayıt alınması, tüm iş yeri girişlerinde gelen kişilere el dezenfeksiyonu sağlayacak yönde tedbirlerin alınması, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması hususları ile çalışanların PCR testi kontrollerini de yapıyor.

17 Aralık – 22 Aralık tarihlerinde 175 İş Yeri Denetlendi
Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Aralık ile 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 49 Market ve Off Licence, 10 okul, 40 restoran, 35 Kafe-Bar, 7 fırın ve imalethane, 27 Kuaför-Berber, 2 spor salonu ile 5 galeri denetlendi.

3 iş yerinde pozitif vaka olduğunun öğrenilmesi ile birlikte söz konusu iş yerleri kapatıldı ve LTB ile Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma gerçekleştirerek, çalışanları pozitif çıkan iş yerlerine yakın yerlerde çalışan 66 kişiye de random test uygulandı. 

Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
LTB, Covid-19 virüsünün mart ayı itibarıyla ülkemizde görülmesi ile birlikte başlattığı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TC Elçiliği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Araç Kayıt Dairesi , Terminal, Ledra Palace Sınır Kapısı, Metehan Sınır Kapısı, Araç Muayene Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Mahkemeler, Bandabuliya ve LTB binası günlük olarak dezenfekte ediliyor. 

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