LTB’nin Desteği İle ‘Oğlumla Bir Yolculuk’ Projesi Başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) desteği ile profesyonel turist rehberliği yapan Helen Karayman ve 6 yaşındaki oğlu Deniz Andrei 30 günlük geziye çıkacak. Beşparmak dağlarından başlayıp Zafer Burnu’nda sona erecek ‘Oğlumla Bir Yolculuk’ (A Journey With My Son) projesi hem doğayı birlikte bir keşif niteliği taşıyacak hem de bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçecek. Helen Karayman bu geziden elde edilecek geliri LTB Kadın Sığınma Evi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne aktaracak.



Beden ve ruh sağlığı, çevre bilinci, doğada yaşama gibi birçok konuda farkındalık içeren bir proje

‘Oğlumla Bir Yolculuk’ Projesi ile Helen Karayman, çocuk gelişimi konularına dikkat çekmek ve ebeveyn(ler) ile bağ kurmak, 'özel ihtiyaçlı çocuklar' hakkında farkındalık yaratmak, doğa ile iç içe yaşayıp ona saygı duymayı öğrenmek, çöp ve çevre kirliliği konularında farkındalık yaratmak, az şeyle yaşamayı öğrenmek, farklı durumlar karşısında uyum sağlamayı öğrenmek, çocukların elektroniğe bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak, Covid-19 virüsü dolayısıyla kapanma sırasında ve sonrasında ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.



Onlar yürüyecek, geliri LTB Kadın Sığınma Evi ve KHYD’ye gidecek

30 gün sürecek olan yolculukta Helen ve oğlu doğayı tanıyacakları, coğrafya öğrenecekleri, botanik öğrenecekleri, Kıbrıs’ın tarihini, efsanelerini, yemeklerini, kültürünü öğrenecekleri birçok aktivite yapmayı planlıyorlar. Bu yolculukla beraber -başlatılan bağış kampanyasından elde edecekleri geliri ise LTB Kadın Sığınma Evi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne gidecek.



Proje ile ilgili detaylı gelişmeler ‘A Journey With My Son’ isimli Facebook sayfasında yer almaktadır. Ayrıca projeye destek olmak için www.lefkosamaratonu.com web sitesinde Helen’in hikayesini okuyabilir ve site üzerinden online maddi katkıda bulunulabilir.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) desteği ile profesyonel turist rehberliği yapan Helen Karayman ve 6 yaşındaki oğlu Deniz Andrei 30 günlük geziye çıkacak. Beşparmak dağlarından başlayıp Zafer Burnu’nda sona erecek ‘Oğlumla Bir Yolculuk’ (A Journey With My Son) projesi hem doğayı birlikte bir keşif niteliği taşıyacak hem de bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçecek. Helen Karayman bu geziden elde edilecek geliri LTB Kadın Sığınma Evi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne aktaracak.



Beden ve ruh sağlığı, çevre bilinci, doğada yaşama gibi birçok konuda farkındalık içeren bir proje

‘Oğlumla Bir Yolculuk’ Projesi ile Helen Karayman, çocuk gelişimi konularına dikkat çekmek ve ebeveyn(ler) ile bağ kurmak, 'özel ihtiyaçlı çocuklar' hakkında farkındalık yaratmak, doğa ile iç içe yaşayıp ona saygı duymayı öğrenmek, çöp ve çevre kirliliği konularında farkındalık yaratmak, az şeyle yaşamayı öğrenmek, farklı durumlar karşısında uyum sağlamayı öğrenmek, çocukların elektroniğe bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak, Covid-19 virüsü dolayısıyla kapanma sırasında ve sonrasında ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.



Onlar yürüyecek, geliri LTB Kadın Sığınma Evi ve KHYD’ye gidecek

30 gün sürecek olan yolculukta Helen ve oğlu doğayı tanıyacakları, coğrafya öğrenecekleri, botanik öğrenecekleri, Kıbrıs’ın tarihini, efsanelerini, yemeklerini, kültürünü öğrenecekleri birçok aktivite yapmayı planlıyorlar. Bu yolculukla beraber -başlatılan bağış kampanyasından elde edecekleri geliri ise LTB Kadın Sığınma Evi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne gidecek.



Proje ile ilgili detaylı gelişmeler ‘A Journey With My Son’ isimli Facebook sayfasında yer almaktadır. Ayrıca projeye destek olmak için www.lefkosamaratonu.com web sitesinde Helen’in hikayesini okuyabilir ve site üzerinden online maddi katkıda bulunulabilir