  • BIST 1.367,250
  • Altın 501,92
  • Dolar 8,5450
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

LTB’nin Desteği İle ‘Oğlumla Bir Yolculuk’ Projesi Başlıyor

» »
Anne-oğul doğayı keşfedecek, gelirini LTB Kadın Sığınma Evi ve KHYD’ye bağışlayacak.
LTB’nin Desteği İle ‘Oğlumla Bir Yolculuk’ Projesi Başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) desteği ile profesyonel turist rehberliği yapan Helen Karayman ve 6 yaşındaki oğlu Deniz Andrei 30 günlük geziye çıkacak. Beşparmak dağlarından başlayıp Zafer Burnu’nda sona erecek ‘Oğlumla Bir Yolculuk’ (A Journey With My Son) projesi hem doğayı birlikte bir keşif niteliği taşıyacak hem de bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçecek. Helen Karayman bu geziden elde edilecek geliri LTB Kadın Sığınma Evi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne aktaracak.
 

Beden ve ruh sağlığı, çevre bilinci, doğada yaşama gibi birçok konuda farkındalık içeren bir proje

‘Oğlumla Bir Yolculuk’ Projesi ile Helen Karayman, çocuk gelişimi konularına dikkat çekmek ve ebeveyn(ler) ile bağ kurmak, 'özel ihtiyaçlı çocuklar' hakkında farkındalık yaratmak, doğa ile iç içe yaşayıp ona saygı duymayı öğrenmek, çöp ve çevre kirliliği konularında farkındalık yaratmak, az şeyle yaşamayı öğrenmek, farklı durumlar karşısında uyum sağlamayı öğrenmek, çocukların elektroniğe bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak, Covid-19 virüsü dolayısıyla kapanma sırasında ve sonrasında ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
 

Onlar yürüyecek, geliri LTB Kadın Sığınma Evi ve KHYD’ye gidecek

30 gün sürecek olan yolculukta Helen ve oğlu doğayı tanıyacakları, coğrafya öğrenecekleri, botanik öğrenecekleri, Kıbrıs’ın tarihini, efsanelerini, yemeklerini, kültürünü öğrenecekleri birçok aktivite yapmayı planlıyorlar. Bu yolculukla beraber -başlatılan bağış kampanyasından elde edecekleri geliri ise LTB Kadın Sığınma Evi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne gidecek.

Proje ile ilgili detaylı gelişmeler ‘A Journey With My Son’ isimli Facebook sayfasında yer almaktadır. Ayrıca projeye destek olmak için www.lefkosamaratonu.com web sitesinde Helen’in hikayesini okuyabilir ve site üzerinden online maddi katkıda bulunulabilir.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) desteği ile profesyonel turist rehberliği yapan Helen Karayman ve 6 yaşındaki oğlu Deniz Andrei 30 günlük geziye çıkacak. Beşparmak dağlarından başlayıp Zafer Burnu’nda sona erecek ‘Oğlumla Bir Yolculuk’ (A Journey With My Son) projesi hem doğayı birlikte bir keşif niteliği taşıyacak hem de bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçecek. Helen Karayman bu geziden elde edilecek geliri LTB Kadın Sığınma Evi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne aktaracak.
 

Beden ve ruh sağlığı, çevre bilinci, doğada yaşama gibi birçok konuda farkındalık içeren bir proje

‘Oğlumla Bir Yolculuk’ Projesi ile Helen Karayman, çocuk gelişimi konularına dikkat çekmek ve ebeveyn(ler) ile bağ kurmak, 'özel ihtiyaçlı çocuklar' hakkında farkındalık yaratmak, doğa ile iç içe yaşayıp ona saygı duymayı öğrenmek, çöp ve çevre kirliliği konularında farkındalık yaratmak, az şeyle yaşamayı öğrenmek, farklı durumlar karşısında uyum sağlamayı öğrenmek, çocukların elektroniğe bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak, Covid-19 virüsü dolayısıyla kapanma sırasında ve sonrasında ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
 

Onlar yürüyecek, geliri LTB Kadın Sığınma Evi ve KHYD’ye gidecek

30 gün sürecek olan yolculukta Helen ve oğlu doğayı tanıyacakları, coğrafya öğrenecekleri, botanik öğrenecekleri, Kıbrıs’ın tarihini, efsanelerini, yemeklerini, kültürünü öğrenecekleri birçok aktivite yapmayı planlıyorlar. Bu yolculukla beraber -başlatılan bağış kampanyasından elde edecekleri geliri ise LTB Kadın Sığınma Evi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne gidecek.

Proje ile ilgili detaylı gelişmeler ‘A Journey With My Son’ isimli Facebook sayfasında yer almaktadır. Ayrıca projeye destek olmak için www.lefkosamaratonu.com web sitesinde Helen’in hikayesini okuyabilir ve site üzerinden online maddi katkıda bulunulabilir

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu Yollara Dikkat!11 Temmuz 2021 Pazar 14:00
  • Gönyeli’de İktisatbank – Çağaloğlu Çemberi Arasındaki Yol Pazar Günü Trafiğe Kapalı09 Temmuz 2021 Cuma 15:14
  • LTB, Kızılay Bölgesine Kanalizasyon Yatırımı Yapıyor09 Temmuz 2021 Cuma 14:36
  • Hamitköy'de hurdalık yandı! 70 adet araç yandı!08 Temmuz 2021 Perşembe 18:01
  • Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Sanayi Odası Yeni Yönetimini Kabul Etti08 Temmuz 2021 Perşembe 14:08
  • Fuat Oktay bizzat Lefkoşa Çevre Yolu'nu denetledi! Yakında açılacak!07 Temmuz 2021 Çarşamba 20:40
  • Türkiye’nin Lefkoşa’nın çağdaş bir başkent olması için desteği sürüyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:43
  • Haspolat Kirli Sanayi’de Yarın 1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak…06 Temmuz 2021 Salı 14:14
  • "Fotoğraflarla Gönyeli" Fotoğraf Yarışması Başladı: “Gönyeli’de Yaşamak Güzel”04 Temmuz 2021 Pazar 11:46
  • Yarın Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Üzerinde Bazı Bölgelere 6 Saat Elektrik Verilemeyecek30 Haziran 2021 Çarşamba 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti