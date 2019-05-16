  • BIST 87.537
  • Altın 250,065
  • Dolar 6,0184
  • Euro 6,7317
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

LTB’nin “ Dilini Değiştir Kampanyası” tamamlandı

» »
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve LTB tarafından yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi “Dilini Değiştir Kampanyası” kapanış etkinliği gerçekleştirildi.
LTB’nin “ Dilini Değiştir Kampanyası” tamamlandı

LTB’den yapılan açıklamaya göre kapanış etkinliğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katıldı.

Gecede slayt gösterisi ile kampanya boyunca sosyal medyaya yansıyan olumlu yaklaşımlar gösterilirken, gece sonunda sosyal hizmet uzmanı Buse Erzeybek tarafından  sunum yapıldı.

HARMANCI

Gecede konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye olarak tüm aktivitelerinde cinsiyet eşitliğinin hayat bulduğuna vurgu yaparken, LTB’nin  kurduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu  başta olmak üzere 5 yıllık sürede yaptıkları çalışmaları aktardı.

“Çok inandığımız bir işin projesini yürütmekten mutluluk duyuyoruz. Bu proje var olmadan da LTB tüm belediyeler içinde ilk kez bu alanda çalışma grubu oluşturdu. Elbette ki daha gidilecek çok yol var” diyen Başkan Harmancı, Dilini Değiştir’in çok etkili bir kampanya olduğunu, insanların dikkatinin bu yöne döndüğünü söyledi.

Harmancı, “zaman içinde pelesenk hale gelen dilin bu yapısının değişmesinin” önemine vurgu yaparak,  başta haber dilleri olmak üzere günlük konuşmalarda da buna özen gösterilmesinin yararlı olacağını aktardı.

Kadın Sığınma Evi konusuna da değinen Başkan Harmancı, kısıtlı imkanlar içerisinde attıkları önemli bir adımla sığınma evini hizmete koyduklarını, bu konuda paydaşlarla çok örnek bir i şbirliği sağladıklarını belirtti ve yeni yapılacak sığınma evinin mimari projesinin yakında ellerinde olacağını dile getirdi.

YILMAZ

Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü  Ömür Yılmaz ise konuşmasında, Avrupa Birliği’ne verdikleri destek için teşekkür ederken, son 1 yılda yaptıkları çalışmaları özetledi.

Yılmaz, 2017 yılı aralık ayında başlattıkları projede 3 ana hedef konulduğunu, bunlardan birisinin farkındalık yaratmak, diğerinin topluma dünya standartlarında yeni Kadın Sığınma Evi kazandırmak olduğunu belirtirken, son büyük hedefin de aile içi şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara yönelik koruma ve destek hizmetlerinin iyileştirilmesi olduğunu vurguladı.

Dilini Değiştir Kampanyası’nın ilk ana hedefleri içinde yer aldığını, farkındalık yaratma alanında bu kampanya ile birlikte çeşitli çalışmaları bulunduğunu aktaran Yılmaz, muhtarlarla başlattıkları farkındalık çalışmaları ve istişarelerin bunlardan birisi olduğunu dile getirdi. Yılmaz, bu alandaki bir diğer çalışmanın da belediye personellerinin farkındalıklarını arttırmak olduğunu, ilk etapta 80 personelin bu çalışmaya katıldığını, bu sayının ileride daha da artacağını söyledi.

İkinci ana hedefleri olan dünya standartlarında bir sığınma evi inşa edilmesi noktasında çok iyi haberlerle geldiğini ifade eden Ömür Yılmaz, dünya standartlarında olan, en iyi uygulama örnekleri baz alınan çok iyi bir mimari projesi mevut olan kadın sığınma evi ile ilgili sürecin kesintisiz ve sorunsuz ilerlediğini vurguladı.

Ömür Yılmaz, üçüncü ana hedefleri doğrultusunda ise aile içi şiddetle mücadelenin devlet çapında bütünlükçü bir politika haline gelmesi ve müdahalelerin koordinasyon içinde yürütülmesi için Aile İçi Şiddet Müdahale Mekanizması’nın kurulduğunu ve bu mekanizmanın kasım ayından bu yana aktif olarak çalıştığını belirtti.

Yılmaz, polis içinde bu konuda çalışan özel bir şubenin açılmış olması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin adım adım hayata geçiyor olmasını da çok önemli kazanımlar olarak değerlendirdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Mezarlık Bilgi Sistemi hizmete girdi11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:47
  • LTB Mezarlık Bilgi Sistemi (Mebis)” hizmete girdi11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:40
  • Harmancı ve Yorgacis bir araya geldi10 Mayıs 2019 Cuma 11:29
  • Harmancı: AB’nin altyapı fonlarının sadece güneye verilmesi adil ve mantıklı değil09 Mayıs 2019 Perşembe 17:05
  • LTB’nin yeni kapıların açılması önerisine bir destek de Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan09 Mayıs 2019 Perşembe 10:59
  • LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri: 1 işyerinin faaliyeti durduruldu08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:39
  • Sanayi Odası’ndan LTB’nin Lefkoşa’da yeni kapılar açılması talebine destek08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:48
  • LTB satranç turnuvası düzenliyor06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:51
  • Artun Doğa hayatını kaybetti!05 Mayıs 2019 Pazar 22:07
  • Bu yollar trafiğe kapatılacak!03 Mayıs 2019 Cuma 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti