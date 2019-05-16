LTB’nin “ Dilini Değiştir Kampanyası” tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve LTB tarafından yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi “Dilini Değiştir Kampanyası” kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre kapanış etkinliğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katıldı.

Gecede slayt gösterisi ile kampanya boyunca sosyal medyaya yansıyan olumlu yaklaşımlar gösterilirken, gece sonunda sosyal hizmet uzmanı Buse Erzeybek tarafından sunum yapıldı.

HARMANCI

Gecede konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye olarak tüm aktivitelerinde cinsiyet eşitliğinin hayat bulduğuna vurgu yaparken, LTB’nin kurduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu başta olmak üzere 5 yıllık sürede yaptıkları çalışmaları aktardı.

“Çok inandığımız bir işin projesini yürütmekten mutluluk duyuyoruz. Bu proje var olmadan da LTB tüm belediyeler içinde ilk kez bu alanda çalışma grubu oluşturdu. Elbette ki daha gidilecek çok yol var” diyen Başkan Harmancı, Dilini Değiştir’in çok etkili bir kampanya olduğunu, insanların dikkatinin bu yöne döndüğünü söyledi.

Harmancı, “zaman içinde pelesenk hale gelen dilin bu yapısının değişmesinin” önemine vurgu yaparak, başta haber dilleri olmak üzere günlük konuşmalarda da buna özen gösterilmesinin yararlı olacağını aktardı.

Kadın Sığınma Evi konusuna da değinen Başkan Harmancı, kısıtlı imkanlar içerisinde attıkları önemli bir adımla sığınma evini hizmete koyduklarını, bu konuda paydaşlarla çok örnek bir i şbirliği sağladıklarını belirtti ve yeni yapılacak sığınma evinin mimari projesinin yakında ellerinde olacağını dile getirdi.

YILMAZ

Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz ise konuşmasında, Avrupa Birliği’ne verdikleri destek için teşekkür ederken, son 1 yılda yaptıkları çalışmaları özetledi.

Yılmaz, 2017 yılı aralık ayında başlattıkları projede 3 ana hedef konulduğunu, bunlardan birisinin farkındalık yaratmak, diğerinin topluma dünya standartlarında yeni Kadın Sığınma Evi kazandırmak olduğunu belirtirken, son büyük hedefin de aile içi şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara yönelik koruma ve destek hizmetlerinin iyileştirilmesi olduğunu vurguladı.

Dilini Değiştir Kampanyası’nın ilk ana hedefleri içinde yer aldığını, farkındalık yaratma alanında bu kampanya ile birlikte çeşitli çalışmaları bulunduğunu aktaran Yılmaz, muhtarlarla başlattıkları farkındalık çalışmaları ve istişarelerin bunlardan birisi olduğunu dile getirdi. Yılmaz, bu alandaki bir diğer çalışmanın da belediye personellerinin farkındalıklarını arttırmak olduğunu, ilk etapta 80 personelin bu çalışmaya katıldığını, bu sayının ileride daha da artacağını söyledi.

İkinci ana hedefleri olan dünya standartlarında bir sığınma evi inşa edilmesi noktasında çok iyi haberlerle geldiğini ifade eden Ömür Yılmaz, dünya standartlarında olan, en iyi uygulama örnekleri baz alınan çok iyi bir mimari projesi mevut olan kadın sığınma evi ile ilgili sürecin kesintisiz ve sorunsuz ilerlediğini vurguladı.

Ömür Yılmaz, üçüncü ana hedefleri doğrultusunda ise aile içi şiddetle mücadelenin devlet çapında bütünlükçü bir politika haline gelmesi ve müdahalelerin koordinasyon içinde yürütülmesi için Aile İçi Şiddet Müdahale Mekanizması’nın kurulduğunu ve bu mekanizmanın kasım ayından bu yana aktif olarak çalıştığını belirtti.

Yılmaz, polis içinde bu konuda çalışan özel bir şubenin açılmış olması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin adım adım hayata geçiyor olmasını da çok önemli kazanımlar olarak değerlendirdi.