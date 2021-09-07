LTB’nin Düzenlediği “Kadraj'da Lefkoşa 2’nci Fotoğraf Yarışması” Sonuçlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, şehrin sanat ortamına canlılık kazandırmak ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmak amacıyla düzenlediği “Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyesi Umut Öksüz, akademisyen-grafik sanatçısı Senih Çavuşoğlu, yönetmen Cemal Yıldırım ve fotoğraf sanatçısı-Instagram fenomeni Altuğ Galip’den oluşan jüri 65 katılımcının 291 fotoğrafını değerlendirdi.

İki türlü değerlendirme sonucunda, Tevfik Ulual’ın “Rüstem Kitabevi” adlı eseri birinci, Mehmet Gökyiğit’in “Tarihsel Evrim” adlı eseri ikinci ve Ulaş Sönmez’in “Elvan” adlı eseri üçüncülük ödülünü alırken, Ramazan Yeşilırmak’ın “Terzi” ve Hüseyin Çekirdek’in “ “İbadet” adlı eserleri de jüri özel ödülüne layık görüldü.

TOPLAM 42 FOTOĞRAF SERGİLEME ALDI

23 fotoğrafçının toplam 42 fotoğrafının sergilenmeye değer bulunduğu yarışmada, beş kişi de ödüle layık görüldü. Yarışmada birincilik alan katılımcı 5.000 TL, ikincilik alan katılımcı 3.000 TL ve üçüncülük alan katılımcı ise 2.000 TL maddi ödülün de sahibi oldu. Dereceye girenlere ödüller yarışma sergisinde takdim edilecek.