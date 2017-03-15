LTB’nin erken müdahalesiyle olası ciddi çevre sorunu önlendi

Kanalizasyon sistemine beton dökerek tıkadılar, LTB erken müdahaleyle sorunu çözdü

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) şehrin tüm altyapı sistemini yenileyerek Lefkoşalılara eksiksiz hizmet verme için yoğun çaba harcarken, duyarsız kişi/firmalar ise kanalizasyon hattına çimento artığı dökerek sistemde ciddi bir tıkanmaya neden oldular. LTB Kanaliasyon Şubesi ekipleri Hamitköy Hürriyet Sokak’ta geçtiğimiz haftalar içerisinde atıksu akışı durması ile merkezi kanalizasyon sisteminde tespit ettikleri tıkanıklığı araştırıp yerinde inceledikten sonra sisteme kaçak olarak beton-çimento artığı düküldüğünü gerçeği ile karşılaştılar ve bu ciddi olaya anında müdahale ederek şehir altyapısı için oluşabilecek ciddi sorunu çözdüler.

Yapılan incelemede 110 metre anahattın 30 metresinde oluşan blokajın jet aracı müdahalesi ile de açılamaması sonrasında LTB tarafından acil olarak Hürriyet Sokak’ta yeni boru döşenerek bölgede ciddi çevre problemi oluşu engellendi ve oluşan koku problemi giderildi.



Surlariçi Kanlı Mescit Sokak’ta da aynı duyarsızlık yaşandı



Lefkoşa Surlariçi’nde inşaat yapan bir firma da aynı duyarsızlığı göstererek 14 Mart Salı günü Kanlı Mescit Sokak’taki kanalizasyon şebekesine çimento artığı boşalttı. Mahallede kanalizasyon şebekesindeki sorunu fark eden yurttaşların ihbarı ile harekete geçen Kanalizasyon Şubesi ekipleri olay müdahale ederken LTB Zabıtası tarafından da ilgili firmaya ceza kesildi.



Özkaynak: “Bu duyarsız davranışın bedelini tüm Lefkoşalılar ödüyor”



LTB Kanalizasyon Şube Amiri Faik Özkaynak şehrin kanalizasyon şebekesinin sadece konutlardan çıkan atık suların taşınması için tasarlanan bir altyapı olduğunu kaydederek bu şebekeye atılan beton, çimento artıkları ve çöp gibi malzemelerin sistemin tıkanmasına ve taşmalar neticesinde de yurttaş ve çevre sağlığı için ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Özkaynak, “Hürriyet Sokak’taki olayda olduğu gibi sisteme yapılan kaçak beton dökümü işlemi çok ciddi sorunlar yaşanmadan ekibimizin tespitleri sonucunda yapılan müdahale ile önlendi. Bu duyarsız davranış sonucunda oluşan blokaj ancak ilgili sokaktaki altyapı sisteminin değişmesi ile mümkün olmuştur. Bu onarım LTB için yüksek maliyetlere sebebiyet vermiştir. Bu maliyet Lefkoşalılar’ın ödediği ücret ve vergilerdir. Bu tarz olaylarda bir/birkaç kişinin duyarsızlığını aslında tüm Lefkoşalılar ödemektedir. Herkes çevre sağlığını ilgilendiren bu konuda duyarlı davranmalıdır ve şebekeye yabancı madde atmamalıdır. Atanları görenler de olursa anında Alo 185 Hattı’na bildirmelerini tüm Lefkoşalılardan önemle rica ediyoruz.” dedi.