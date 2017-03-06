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LTB’nin halk sağlığına yönelik denetimleri devam ediyor

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LTB’nin halk sağlığına yönelik denetimleri devam ediyor
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), başkent Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri aralıksız devam ediyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından son bir haftalık dönemde (27.02.2017- 03.03.2017)

123 işyeri denetlendi. İşyerleri niteliklerine göre; 4 kasap, 1 balık satış deposu, 14 restoran, 8 kafeterya, 5 unlu mamül imalat ve satış yeri, 2 bar, 1 pastane, 1 fırın, 3 meyhane, 3 erkek berberi, 7 kadın kuaförü, 9 meslek iznine tabi işyeri, 7 eğitim kurumu, 1 benzin istasyonu, 11 market, 1 yaşlı bakım evi, 2 kuru temizleme, 2 spor salonu, 1 dernek lokali, 1 casino, 1 otel, 3 kahvehane, 1 düğün salonu, 1 gıda deposu, 5 oto galeri, 10 pansiyon ve/veya işçi yatı evi, 3 internet cafe, 2 büfe ve 8 belediye tuvaletinin sağlık koşullarına uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerde, izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı  Hot Chick  isimli  işyerine para cezası kesilirken  Hisarüstü  Meyhanem isimli işyerinin  ise gayrı sihhi koşullardan dolayı faaliyeti durduruldu. Ayrıca, 5 işyerine ise izin ve sağlık karnesi yenilemesi için ihbar yazıldı, 1 işyerinin imha işlemleri yapıldı,  2 internet cafe ve 1 pansiyon nitelikli işyerlerine gerekli koşulları sağlaması için taahhüt yapılarak süre verildi.

Şubeden yapılan açıklamada denetimlerin gece gündüz rutin şekilde devam edeceği ve işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli sağlık koşullarını ve sağlık karneleri ile ilgili sorumluluklarını  yerine getirmeleri gerektiği bildirildi.

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