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LTB’nin halk sağlığına yönelik denetimleri devam ediyor

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LTB’nin halk sağlığına yönelik denetimleri devam ediyor
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), başkent Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri devam ediyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından 06.03.2017- 10.03.2017 tarihleri arasında 122 işyeri denetlendi.

İşyerleri niteliklerine göre; 5 kasap, 1 süt ürünleri imalathanesi, 21 restoran, 7 kafeterya, 2 unlu mamül imalat ve satış yeri, 11 bar, 7 meyhane, 1 kadın kuaförü, 2 güzellik salonu, 12 meslek iznine tabi işyeri, 3 eğitim kurumu, 1 park büfesi, 17 market, 3 kuru temizleme, 1 sinema salonu, 2 spor salonu, 1 dernek lokali,1 gıda deposu,6 off licance, 3 kahvehane,12 oto galeri, 2 pansiyon ve/veya işçi yatı evi, 1 internet cafenin sağlık koşullarına uygunluğu kontrol edildi.

1 hafta içerisinde yapılan rutin denetimlerde  Snap bar isimli  işyerine  izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı para cezası kesildi.  Tabba Püskül isimli iş yerine izinsiz sağlık karnesiz ve gayrı sihhi koşullardan  dolayı para ceza kesilip, işyerinin faaliyeti durduruldu. Garfield isimli işyerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalışmaktan dolayı para ceza kesildi. Karafaki isimli işyerine  sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı para ceza kesildi. Corner Pub isimli işyerine sağlık karnesiz personel çalıştırması ve gayrı sihhi koşullardan dolayı para ceza kesildi. Ayrıca Beyoğlu börekçisi  isimli işyerinin   gayrı sihhi koşullardan, sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve işyeri izini olmamasından  dolayı faaliyeti durduruldu. Ayrıca söz konusu işyerine para ceza kesildi ve 22 adet börek müsadere edildi. 11 işletmeye  ise iş yeri izini ve sağlık karnesi yenilemesi için ihbar yazıldı.

1 eczane nitelikli işyerinin   imha işlemleri Vergi dairesi ve İlaç Eczacılık Dairesi ile birlikte yapılarak 1342 adet tarihi geçmiş ilaç imha edildi. Yine 1 gıda deposu nitelikli işyerinin imha işlemi ise Vergi Dairesi  ile birlikte yapılarak 5167 kg tarihi geçmiş gıda ürünü imhası yapıldı. Ayrıca Palmiye Pansiyon isimli işyerine avukatlar aracılığı ile kapatma bildirimi yapılırken Hasan Kuzu isimli bayan kuaförü nitelikli iş yerinde ise iznsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırılmasından  dolayı söz konusu iş yerinin faaliyeti durduruldu. 

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