LTB’nin İftar Yemeği Dağıtımları Tamamlanıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), 3 bölgede PGC Catering firması işbirliğinde ve 1 bölgede ise LTB Paylaşım Mutfağı aracılığıyla ramazan süreci boyunca iftar yemekleri dağıttı.

30 Nisan’da Kafesli Mahallesi’nde başlayan, 8 Mayıs’da Haspolat’ta ve 11 Mayıs Salı Akkavuk Mahallesi’de devam eden hazır iftar yemekleri bugün de (12 Mayıs Çarşamba) İplikpazarı Mahallesi’nde dağıtım ile tamamlanacak.

Paylaşmak ve dayanışmanın daha da önem kazandığı pandemi sonrası süreçte LTB tarafından PGC firması ve bölge muhtarlıklarının da iş birliği ile yapılan iftar yemeği dağıtımına LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, Haspolat Muhtarı Asım Egemen, Akkavuk Mahallesi Muhtarı Abdullah Karademir ve İplikpazarı Mahallesi Muhtarı Mehmet Alisinanoğlu da katıldı.

LTB ve 4 bölge muhtarlığının evsahipliğinde yapılan dağıtımlarda tüm hijyen kurallara uyulurken sosyal mesafe ve maske kuralına da özen gösterildi.