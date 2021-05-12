LTB’nin iftar yemeği dağıtımları tamamlanıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), üç bölgede PGC Catering firması iş birliğinde ve 1 bölgede ise LTB Paylaşım Mutfağı aracılığıyla Ramazan süreci boyunca iftar yemekleri dağıttı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), üç bölgede PGC Catering firması iş birliğinde ve 1 bölgede ise LTB Paylaşım Mutfağı aracılığıyla Ramazan süreci boyunca iftar yemekleri dağıttı.

LTB’den verilen bilgiye göre, 30 Nisan’da Kafesli Mahallesi’nde başlayan, 8 Mayıs’ta Haspolat’ta ve 11 Mayıs Salı Akkavuk Mahallesi’nde devam eden hazır iftar yemekleri bugün İplikpazarı Mahallesi’ndeki dağıtım ile tamamlanacak.

Bölge muhtarlıklarının da iş birliğiyle yapılan iftar yemeği dağıtımına LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, Haspolat Muhtarı Asım Egemen, Akkavuk Mahallesi Muhtarı Abdullah Karademir ve İplikpazarı Mahallesi Muhtarı Mehmet Alisinanoğlu da katıldı.

LTB ve dört bölge muhtarlığının ev sahipliğinde yapılan dağıtımlarda tüm hijyen kurallara uyulurken sosyal mesafe ve maske kuralına da özen gösterildiği belirtildi.