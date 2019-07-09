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LTB’nin iş yeri denetimleri ve damacana su analizleri devam ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ederken, belediye sınırlarında satışa sunulan içme suyu işletmelerine ait damacana suların analizlerini yaptırdı.
LTB’nin iş yeri denetimleri ve damacana su analizleri devam ediyor

LTB’nden verilen bilgiye göre, denetimler kapsamında 24 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 131 iş yeri denetlendi.

TARİHİ GEÇMİŞ VE YANLIŞ MUHAFAZA EDİLMİŞ ÜRÜNLER MÜSADERE EDİLDİ

Yapılan denetimlerde 17 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. 

Fresh Market’ten 3 birim (46 adet) ve Dilekçi 25 Market’ten 30 birim (414 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan, Kılıç Market 3’ten ise birim (8 adet) yanlış muhafazadan dolayı müsadere edildi.

Dup Fitness isimli işletmeye ise, izinsiz olduğundan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. Dilekçi 2 Market isimli işletmenin faaliyeti gayrı sihhi ortamdan dolayı durduruldu.

Belediye, 30 market, 7 gıda deposu, 6 off licence, 5 dernek, 1 spor kulubü büfesi, 3 spor salonu, 8 oto galeri, 1 oto yıkama, 1 su otomatı, 15 restoran, 17 kafeterya, 2 meyhane, 2 döner salonu, 1 bar, 2 su imalatı, 1 simit evi, 2 pide salonu, 1 börek imalatı, 1 pastane, 1 çiğ köfte salonu, 1 fırın, 16 kuaför/güzellik/berber salonu, 6 eğitim merkezi ve 1 yaşlı bakım evi denetledi.

DAMACANA SU ANALİZLERİ YAPTIRILDI

Öte yandan, 8 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında LTB sınırlarında satışa sunulan içme suyu işletmelerine ait damacana suların analizlerini yaptırdı.

19 ayrı damacana sularından alınan numunelere yapılan analizler sonucunda suların tümünün ambalajlanmış kaynak suyu ve içme suyu yasasına göre uygun olduğu tesbit edildi. 

Ulutaş Su, Aqua Fresh Su, Icy Su, Lilak Su, 15 lt’lik tek kullanımlık Icy su, 15 lt tek kullanımlık Lilak Su, Asya Su, 15 lt tek kullanımlık Hediyem Su, Yeşilırmak Su, Trodos Su, Gürpınar Su, Şekerci Su, Buzlat Su, Kardağ Su, Amber Su, Cemer Su, Doğal Öz Su, Aspak Su ve Evsu’dan su örneği alındı.

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