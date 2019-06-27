  • BIST 95.713
  • Altın 260,249
  • Dolar 5,7653
  • Euro 6,5528
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

LTB’nin iş yerleri denetimleri devam ediyor

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi’nin, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ettiği belirtildi.
LTB’nin iş yerleri denetimleri devam ediyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında, 10 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 101 iş yeri denetlendi.
 

DENETİM SONUÇLARI
 

Yapılan denetimlerde LTB tarafından 7 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. 
 

Urfamar Market’te 9 birim (57 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan ve Belça’da (Merkez) 2 birim (9 adet) ürün etiketsiz olduğundan müsadere edilmiştir.
 

Lu Nails isimli işletmeye, gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. 
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:
 

Gıda Deposu 7, Market 27, Off licence 6, Spor Salonu 6, Restoran 11, Döner Salonu 3, Dondurma İmalatı 1, Kafeterya 8, Kuaför Salonu 4, Eğitim Merkezi 5, Yurt 1, Oto Galeri 11, Pansiyon 3, Kahvehane 3, Oto Yıkama 1, Hotel 2, Büfe 1, Su Satış Bayi 1. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samanbahçe Festivali düzenledi23 Haziran 2019 Pazar 13:04
  • Sürücülerin dikkatine!23 Haziran 2019 Pazar 10:35
  • Gönyeli Yenikent'te ev yangını23 Haziran 2019 Pazar 10:34
  • Samanbahçe’de festival var22 Haziran 2019 Cumartesi 12:39
  • Bu yollar Lefkoşa'da trafiğe kapalı olacak19 Haziran 2019 Çarşamba 12:11
  • Yok böyle hırsızlık! Balıkçı teknesini çaldılar!16 Haziran 2019 Pazar 16:11
  • Dr.Tomgüsehan “Sırlar Adası” romanını Başkan Harmancı’ya takdim etti14 Haziran 2019 Cuma 09:29
  • LTB’nin sivrisinek ve haşere mücadelesi devam ediyor13 Haziran 2019 Perşembe 16:57
  • Marketten içkileri aldılar ödemeden gitmek istediler, polis tutukladı!13 Haziran 2019 Perşembe 13:19
  • Lefkoşa'da Ev Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar13 Haziran 2019 Perşembe 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti