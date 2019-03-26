LTB’nin iş Yerlerine Yönelik Denetimleri Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi başkent Lefkoşa’da bulunan iş yerlerine yönelik sıkı denetimlerine devam ediyor.

18 Mart – 22 Mart tarihleri arasında yapılan 116 iş yeri denetlemesi sonucunda 4 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Totally Kids isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Kayıkhane Off Licence isimli iş yerinden 4 birim, Şakacı Market isimli iş yerinden 1 birim, Beren Off Licence isimli iş yerinden 1 birim ürün uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği için müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 13 Restoran, 4 kafe, 3 Bar, 1 Gıda üretim yeri, 2 Unlu Mamul İmalatı, 1 Kahve İmalatı, 2 Fırın, 10 Kuaför, Güzellik Salonu ve Berber Salonu, 1 Yurt Kafeteryası, 2 Yurt, 1 Benzin İstasyonu, 6 Eğitim Merkezi, 1 Dövme Salonu, 30 Market, 6 Off Licence, 8 Gıda Deposu, 2 Dernek ve Kulüp Lokali, 3 Kuru Temizleme, 3 Bet Ofis, 4 Kahvehane, 8 Pansiyon, 1 Oto Galeri, 2 Hamam, 2 Büfe.

Süt Ürünlerinden Alınan Numunelerin Testleri Yapıldı

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 27 Şubat tarihinde 20 ayrı Uht Süt ürününden aldıkları numunelerin analizlerini Veteriner Dairesi Laboratuvarında yaptırmış olup analizlerinde tümümün tüketiminin uygun olduğu tespit edildi.

Numune alınan ürünler şu şekildedir:

Koop Süt 1 Litre, Koop Yağsız Süt 1 Litre, Koop Laktozsuz Süt 1 Lt, Koop Yarım yağlı Süt 1 Litre, , Koop Kakaolu Süt 1/5 Lt, Koop Süt 1/5 Lt, Pak Süt 1 Litre, Pak Süt Yarım Yağlı 1 Litre, Pınar Organik Süt 1 Litre, Pınar Denge Laktozsuz Kakaolu Süt 500 mL, Pınar Kido Çilekli Süt 200 mL, Alpella Çikolatalı Süt 180 mL, İçim İçimino Çilekli Süt 200 mL, İçim Organik Süt 1 Litre, İçim İçimino Çikolatalı Süt 200 mL, İçim İçimino Muzlu Süt 200 mL, Sek Çilekli Süt 200 mL, Muzlu Süt 180 mL, Sütaş Çikolatalı Süt 200 mL, Sütaş Muzlu Süt 200 mL.

FOTO: ARŞİV