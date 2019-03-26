  • BIST 99.468
  • Altın 235,529
  • Dolar 5,5506
  • Euro 6,2799
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

LTB’nin iş Yerlerine Yönelik Denetimleri Devam Ediyor

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi başkent Lefkoşa’da bulunan iş yerlerine yönelik sıkı denetimlerine devam ediyor.
LTB’nin iş Yerlerine Yönelik Denetimleri Devam Ediyor

18 Mart – 22 Mart tarihleri arasında yapılan 116 iş yeri denetlemesi sonucunda 4 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Totally Kids isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Kayıkhane Off Licence isimli iş yerinden 4 birim, Şakacı Market isimli iş yerinden 1 birim, Beren Off Licence isimli iş yerinden 1 birim ürün uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği için müsadere edildi.

 

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 13 Restoran, 4 kafe, 3 Bar, 1 Gıda üretim yeri, 2 Unlu Mamul İmalatı, 1 Kahve İmalatı, 2 Fırın, 10 Kuaför, Güzellik Salonu ve Berber Salonu, 1 Yurt Kafeteryası, 2 Yurt, 1 Benzin İstasyonu, 6 Eğitim Merkezi, 1 Dövme Salonu, 30 Market, 6 Off Licence, 8 Gıda Deposu, 2  Dernek ve Kulüp Lokali, 3 Kuru Temizleme, 3 Bet Ofis,  4 Kahvehane, 8   Pansiyon,  1 Oto Galeri,  2 Hamam, 2 Büfe.

 

Süt Ürünlerinden Alınan Numunelerin Testleri Yapıldı

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 27 Şubat tarihinde 20 ayrı Uht Süt ürününden aldıkları numunelerin analizlerini Veteriner Dairesi Laboratuvarında yaptırmış olup analizlerinde tümümün tüketiminin uygun olduğu tespit edildi.

 

Numune alınan ürünler şu şekildedir: 

Koop Süt 1 Litre, Koop Yağsız Süt 1 Litre, Koop Laktozsuz Süt 1 Lt, Koop Yarım yağlı Süt 1 Litre, , Koop Kakaolu Süt 1/5 Lt,  Koop Süt 1/5 Lt, Pak Süt 1 Litre, Pak Süt Yarım Yağlı 1 Litre, Pınar Organik Süt 1 Litre, Pınar Denge Laktozsuz Kakaolu Süt 500 mL, Pınar Kido Çilekli Süt 200 mL, Alpella Çikolatalı Süt 180 mL, İçim İçimino Çilekli Süt 200 mL, İçim Organik Süt 1 Litre, İçim İçimino Çikolatalı Süt 200 mL, İçim İçimino Muzlu Süt 200 mL, Sek Çilekli Süt 200 mL, Muzlu Süt 180 mL, Sütaş Çikolatalı Süt 200 mL, Sütaş Muzlu Süt 200 mL.

FOTO: ARŞİV

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP Lefkoşa'da gövde gösterisi yaptı!24 Mart 2019 Pazar 13:31
  • Gönyeli'de yangın çıktı, bir kişi yaralandı24 Mart 2019 Pazar 12:30
  • Pazartesi ve Salı bu bölgelere su verilemeyecek22 Mart 2019 Cuma 17:12
  • Dikmende evin avlusunda bulunan mayın ile ilgili gelişme22 Mart 2019 Cuma 10:49
  • Dikmen'de evin avlusunda tanksavar mayını bulundu21 Mart 2019 Perşembe 22:50
  • Nalbantoğlu Hastanesi'nde; hastanın tuvalet ihtiyacını gidermesi 100 TL' iddiası21 Mart 2019 Perşembe 17:41
  • Bu yollara trafiğe kapatılacak21 Mart 2019 Perşembe 14:35
  • Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi 92 iş yerini denetledi20 Mart 2019 Çarşamba 15:16
  • Arabaya vurdu kaçtı, polis tutukladı!20 Mart 2019 Çarşamba 10:46
  • Dayanışma Evi, müzisyenlerden başvuru kabul ediyor.18 Mart 2019 Pazartesi 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti