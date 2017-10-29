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LTB'nin öz kaynaklarıyla 1.5 milyon TL’lik asfalt yatırımı

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LTB'nin öz kaynaklarıyla 1.5 milyon TL’lik asfalt yatırımı
LTB açıklamasına göre, 2017 yılında son 9 yıllık en yüksek yatırım bütçesine ulaşan LTB, 1.5 Milyon TL’lik asfalt ihalesi kapsamında 36 sokakta 6 bin 500 tonluk asfaltlama işlemi gerçekleştirecek. 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehrin altyapısının daha iyi bir noktaya taşınabilmesi için uzun bir sürenin ardından kendi öz kaynakları ile yapmış olduğu yatırımlara yolların bakım ve onarımını sağlayacak olan “Asfalt Yama ve Kaplama Yapım Projesi” ihale sözleşmesi imzalandı. 

LTB açıklamasına göre, 2017 yılında son 9 yıllık en yüksek yatırım bütçesine ulaşan LTB, 1.5 Milyon TL’lik asfalt ihalesi kapsamında 36 sokakta 6 bin 500 tonluk asfaltlama işlemi gerçekleştirecek. 
İhale sözleşmesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Tosun Arsa Parsel ve Altyapı İşleri Ltd. adına Direktör Hasan Hükümet imza koydu.

BAŞKAN HARMANCI: “LTB KENDİ ÖZ KAYNAĞI İLE ASFALTLAMA YAPACAK NOKTAYA GELDİ”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmasında, LTB’nin uzun yıllardan sonra ilk kez kendi özkaynakları ile bir asfalt projesi gerçekleştireceğinin önemine işaret ederek şehrin farklı bölgelerinde toplam 6 bin 500 ton asfalt dökümü yapılacağını vurguladı. Başkan Harmancı, 36 sokakta gerçekleştirilecek olan asfaltlamanın 6 bin tonunun komple kaplama, 500 tonunun ise yama olacağını belirtti. 
Asfaltlama çalışmalarının Kasım ayında başlayacağını ve kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Harmancı, projenin tamamlanması ile birlikte şehrin asfalt ihtiyacına yönelik LTB’nin yatırımlara devam edeceğini de belirtti. 

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