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LTB'nin sunduu Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali sona erdi

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LTB'nin sunduu Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali sona erdi
LTB'nin sunduu Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali sona erdi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu “6. Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali” (KAFF) sona erdi. Cuma sabahı mahkumlara film gösterimleriyle başlayan festivalin son gününde ayrıca “Kısa Film Kuşağı” ve “Hayatı kucaklayan belgeseller” bölümleri de yer aldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, “Kısa Film Kuşağı”, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik olarak gösterildi. Arabahmet Kültür Evi’nde yer alan gösterimin ilk bölümünde Buğra Mert Akayalar’ın “Turp Gibi”, Onur Yağız’ın “Toprak” ve Umut Subaşı’nın “Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var” adlı filmleri gösterildi. Film gösterimi sonrasında ise Gökçe Keçeci’nin moderatörlüğünde yönetmenlerle söyleşiler yapıldı.

Dünyadan kısalar bölümünde ise Çin’den Wei Shujun’un On The Border, Polaonya’dan Dawid Bodzak’ın Tremors filmi ve İsrail’den İnes Moldavsky’nin The Men Behind The Wall adlı filmleri gösterildi.

Festivalin kapanışı ise Jale İncekol’un yönettiği “Müzikli Bir Hikaye” ve “Umutlu Bir Hikaye” filmleri ile oldu. Arabahmet Kültür Evi’nde yönetmenin katılımıyla gösterilen belgesellere LBO Çocuk Korosu’ndan çocuklar da katılırken her iki film de büyük alkış aldı. Yönetmen İncekol ile belgesellerden sonra bir söyleşi gerçekleştirildi.

İNCEKOL: “FİLMLERİMİ KIBRIS İNSANIYLA BULUŞTURMA İMKANI SAĞLAYAN LTB’YE TEŞEKKÜRLER”

Kendisini ve filmlerini festivale davet ederek Kıbrıs insanıyla buluşturma imkanı sağladığı için LTB’ye teşekkür eden yönetmen İncekol, her iki filmin de ortak özelliğinin müziğin hayattaki dönüştürücü gücü olduğunu söyleyerek müziğin bu dönüştürücü gücüyle ilgili bir Muş’un Varto ilçesi bir de Lüleburgaz’ın Ertuğrul köyünden iki farklı umut hikayesinin belgesellerine aktardığını kaydetti. 

Gerek genç müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu, gerekse emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz’in çok zor ama aynı zamanda da çok önemli bir görevi başararak biri köydeki öğrencilerden biri de köydeki kadınlardan birer koro ve orkestra yarattıklarını ifade eden İncekol, her iki öğretmenin de aydınlanmanın birer neferi olarak Türkiye’nin aydınlık geleceğine çok değerli katkılar yaptığının altını çizdi.

Her iki filmde de müzik, sanat, emek harcayarak ve beraber severek üretme ile umudun benzeştiğini vurgulayan İncekol, bu korodaki insanların bir şekilde etraflarındaki sosyal yaşamı, kültürel dokuyu, insan ilişkilerini de olumlu yönde değiştirdiklerini gözlemlediğini de sözlerine ekledi.

LTB’nin sunduğu festivalde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ana sponsor olarak, Telsim Vodafone Grup Şirketi, Merit Grubu, Avenue Dereboyu  sponsor olarak yer alırken, Creditwest Bankası da katkı koydu.600600p22462ednmainimg-ltb-belgesel-(1)1.jpg

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