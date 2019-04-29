LTB’nın taşınır ve taşınmaz mallarına ait sıgortaların yenilenmesi için sözleşme imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) tüm taşınır ve taşınmaz mallarına ait sigortaların yenilenmesi ihalesi sonucunda Commercial Insurance LTD. ile sözleşme imzalandı.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Şirket Müdürü Erinç Karakaş imza koydu.

30 Nisan 2019 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme ile ekipman ve demirbaşla birlikte LTB Binası, belediyeye bağlı binalar kaza,yangın vs.gibi olumsuz durumlara karşı sigortalanırken tüm personellere de ferdi kaza sigortası yapılarak güvenli bir şekilde çalışmaları sağlandı.