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LTB’nın taşınır ve taşınmaz mallarına ait sıgortaların yenilenmesi için sözleşme imzalandı

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) tüm taşınır ve taşınmaz mallarına ait sigortaların yenilenmesi ihalesi sonucunda Commercial Insurance LTD. ile sözleşme imzalandı.
LTB’nın taşınır ve taşınmaz mallarına ait sıgortaların yenilenmesi için sözleşme imzalandı

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmeye LTB  Başkanı Mehmet Harmancı ile Şirket Müdürü Erinç Karakaş imza koydu.

30 Nisan 2019 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme ile ekipman ve demirbaşla birlikte LTB Binası, belediyeye bağlı binalar kaza,yangın vs.gibi olumsuz durumlara karşı sigortalanırken tüm personellere de ferdi kaza sigortası yapılarak güvenli bir şekilde çalışmaları sağlandı. 

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