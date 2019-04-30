LTB’nin yeni Geçiş Kapıları isteğine Sivil Toplumdan Destek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kuzey ve Güney Lefkoşa’da geçiş kapılarının arttırılması ve bu sayede geçişlerin ve trafiğin rahatlaması amacı ile Lefkoşa Rum Belediyesi ile görüş birliğine varmasının ardından yürüttüğü temaslar sürüyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, devlet erkanı ile yaptığı görüşmelerin ardından şimdi de sivil toplum kuruluşları ile Mağusa ve Baf kapılarının açılması konusunda temaslarını sıklaştırdı. Bu kapsamda Sendikal Platform üyeleri ile dün kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplumun farklı kesimlerinde örgütlü sendikalar toplantıda yer aldı

Toplantıda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ – SEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Çalışanları Sendikası (KOOP – SEN), Kıbrıs Türk Elektirik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Telekominikasyon Çalışanları sendikası (TEL-SEN), HAK-SEN, Birleşik Kamu, Kooperatif, Tarım ve Diğer Sanat ve Hizmetler EmekçileriSendikası (Emek-İş), GENEL İŞ, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN)

başkan ve genel sekreterleri hazır bulundu.

Başkan Harmancı: Mevkidaşım Yorgacis ile fikir birliğimiz var, sorumluluk almaya hazırız

LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Baf ve Mağusa kapılarının açılması konusunda Rum mevkidaşı Konstantinos Yorgacis ile vardığı mutabakatı özetlerken, bu konuda yetkili her otorite ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonunda gelinen son aşamayı paylaştı. Başkan Harmancı yeni geçiş kapılarının açılması talebinin şımarıklık değil bir ihtiyaç ve bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Söz konusu 2 kapının açılması konusunda LTB’nin ısrarcı ve sorumluluk almaya hazır noktada olduğu vurgusunu yapan ve mevkidaşı Yorgacis ile her iki Cumhurbaşkanına mektup yazdıklarını ifade eden Başkan Harmancı, Mağusa kapısnın araçlı geçişlere, Baf kapısının ise yaya geçişlerine açılmasını önceliklendirdiklerini bu mektuplarda vurguladıklarını aktardı.

“Lefkoşa’daki kapılar başka bölgelerdeki kapılara esir edilemez”

Başkan Harmancı, “Derinya ve Aplıç kapılarına ilişkin alınan kararları baltalamamak ve geciktirmemek adına bu talep için kamuoyu oluşturma çabalarını hep konrollü tuttuk. Fakat artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Lefkoşa'nın doğusunda Mağusa Kapısı'nın araçlı geçişlere açılması insanlarımızın Metehan (Aydemet) kapısında yaşadığı çileyi rahatlatacaktır. Ayni zamanda Baf kapsının yaya geçişlerine açılması turist dolaşımında Lokmacı barikatına da rahat bir nefes aldıracaktır. Lefkoşa yaşadığımız ülkenin merkezidir ve her iki belediye başkanı da iradesini ortaya koymuştur. Lefkoşa'da açılacak kapıların farklı bölgelerde kapı açılması talebi ile Güney yönetimi tarafından esir tutulmasını da kabul edilemez bulmaktayım” dedi.

Sendikalardan kapıların açılmasına destek verildi, sivil insiyatif oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı

Toplantı sonunda Magusa ve Baf kapılarının geçişlere açılması konusunda sendikalardan LTB’ye destek geldi. Kapıların açılmasının toplumsal yakınlaşma yanında hayatın kolaylaştırılması yönünde yararlı olacağını belirten sendika yetkilileri, sivil insiyatif oluşturulması konusunda da görüş birliğine vardı.