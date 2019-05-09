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LTB’nin yeni kapıların açılması önerisine bir destek de Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin başkent Lefkoşa’da yeni geçiş kapılarının açılmasına ilişkin taleplerini aktarmak ve görüşlerini almak için Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na ziyaret gerçekleştirdi.
LTB’nin yeni kapıların açılması önerisine bir destek de Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan

Kuzey ve güney Lefkoşa’da geçiş kapılarının arttırılması ve bu sayede geçişlerin ve trafiğin rahatlaması amacı ile Lefkoşa Rum Belediyesi ile görüş birliğine varmasının ardından temaslarını sürdüren Başkan Harmancı, Sendikal Platform’da yer alan örgütler ile başlattığı ortak sivil bir inisiyatif oluşturulması önerisini Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ardından bu kez de Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na aktardı.

 

Başkan Harmancı: “Mağusa Kapısı’nın araçlı geçişlere, Baf Kapısı’nın ise yaya geçişlerine açılması bizim için öncelikli”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın ülkenin merkezi olmasına rağmen araçlı tek bir sınır geçiş kapısının olmasının insanların dolaşım anlamında özgürlüklerini ciddi şekilde sıkıntıya soktuğunu söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Sendikal Platform üyelerinin de Lefkoşa’da yeni geçiş kapılarının açılmasına destek belirttiğini kaydeden Başkan Harmancı, Rum yönetiminin ise Lefkoşa’da açılması muhtemel kapıları farklı bölgelerdeki kapılar ile birlikte ele almasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

 

Başkan Harmancı Mağusa Kapısı’nın araçlı geçişlere, Baf Kapısı’nın ise yaya geçişlerine açılmasının kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.Harmancı, Lefkoşa Surlariçi’nde özellikle Yediler ve Kuyumcular Sokak’ta faaliyetlerini sürdüren küçük esnafın bölgede gelişen yeni turizm odaklı stratejide nasıl yer alabileceğinin tartışılması ya da bu bölgede eski tip teknoloji ağır ve kirli sanayi ile ilgili oluşacak durumun organize bölgelere nasıl aktarılabileceğine ilişkin bir süredir Ekonomi Bakanlığı’nın yanı sıra Vakıflar İdaresi ile görüşmeler gerçekleştirdiklerine de sözlerine ekledi.

 

Tulga: “Başkan Harmancı ve LTB’nin yeni kapılar için girişimi memnuniyet verici”
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise yaptığı konuşmada Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın Kuzey ve Güney Lefkoşa’da geçiş kapılarının arttırılması yönündeki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Başkan Harmancı’ya ve LTB’ye bu konuda destek belirtti.

 

 

 

 

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