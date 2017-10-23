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LTB’nin Yeni Marmara Köprüsü’nde sona doğru

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LTB’nin Yeni Marmara Köprüsü’nde sona doğru
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şehir içi trafiği rahatlatma adına büyük önem verdiği projelerden birisi olan ‘Gelibolu Bölgesi-Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi’nde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor.

Yapım çalışmaları devam etmekte olan köprü Marmara bölgesi 1. Sokak ile Gelibolu bölgesi 12. Sokak’ın birleştiği noktada olup 12 metre genişlik ve 3.65 metre yüksekliğinde olacak ve köprü ile birlikte bağlantı yolları da tamamlanacaktır.

İki bölgenin bağlantısının yanı sıra, iş başlangıç ve bitiş saatlerinde oldukça yoğun olarak kullanılan, ancak tek şerit olması nedeni ile sıkıntılar oluşturan Marmara’daki mevcut köprüye alternatif olarak düşünülen yeni köprünün yapımında plaka döküm işlemi devam ediyor. Yeni köprü ile birlikte hem trafiğe rahatlama getirilecek hem de trafiğin akışkanlığı artırılıp bölgedeki trafik yoğunluğu azaltılacaktır. 

Hedef Aralık ayında ulaşıma açmak

Plakanın döküm işlemlerinin 10 günlük süre içerisinde tamamlanması planlanırken, bunun ardından köprü ile yol bağlantısına geçilecek. Bu çalışmaların tamamlanıp trafik düzenlemesinin de yapılmasının ardından köprü Aralık ayı içerisinde ulaşıma açılacak.

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