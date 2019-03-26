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LTB’nin yürüttüğü Çöpe Değil, Geri Dönüşüme kampanyasında 2 aylık süreçte rekor bir sayıya ulaşıldı

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LTB’nin yürüttüğü Çöpe Değil, Geri Dönüşüme kampanyasında 2 aylık süreçte rekor bir sayıya ulaşıldı
LTB’nin yürüttüğü Çöpe Değil, Geri Dönüşüme kampanyasında 2 aylık süreçte rekor bir sayıya ulaşıldı

220 bin plastik şişe ve alüminyum kutu toplandı

 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Çöpe değil Geri Dönüşüme sloganıyla başlattığı ve 24 Ocak’tan beridir sürdürdüğü kampanyada rekor sayıda plastik ve alüminyum kutu toplandı.

 

200 binden fazla plastik şişe, 20 binden fazla alüminyum kutu

20 tane plastik şişe veya 20 tane alüminyum içecek kutusu getirene bez çanta verilen kampanyada 2 aylık sürede 200 binden fazla plastik şişe ve 20 binden fazla alüminyum kutu toplandı.

 

Bez çanta uygulaması 5 Nisan’da sona erecek

Kampanyanın bez çanta verilen uygulaması 5 Nisan’da sona erecek. Plastik şişe ve alüminyum içecek kutularının LTB 50. Yıl Fidanlığı’nde toplanması işlemi bu tarihten sonra da devam edecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi, ilgili kampanyanın topluma teşvik oluşturması adına tüzüksel çalışma da başlattı. Konuyla ilgili hukuki durum masaya yatırılarak yasal statü oluşturulması hedefleniyor.

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