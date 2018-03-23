LTB'ye sürpriz aday... Gardiyanoğlu bağımsız aday mı?
UBP Merkez Yönetim Kurulunun Hasan Sertoğlu'nun LTB başkan adayı gösterme kararından sonra gözler UBP Lefkoşa İlçe başkanı Sadık Gardiyanoğlu'na döndü.
Gardiyanoğlu'nun LTB başkan adayı olmayı çok istediği ve UBP'nin Lefkoşa örgütlerinden önemli bir de desteği olduğu biliniyor.
Gardiyanoğlu'nun hafta sonu çeşitli temaslar yapacağı Pazartesi'ne Bağımsız adaylığını açıklayıp açıklamayacağını ise netleştireceği öğrenildi.
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