Lübnan ateşkes için 'İsrail'e uluslararası baskı' çağrısı yaptı

İsrail'in Lübnan ve Gazze'de saldırıları devam ediyor:

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a cumartesi gecesi yoğun hava saldırıları düzenledi. Yerel medya bunu şu ana kadarki en şiddetli saldırılar olarak tanımladı.

İsrail güçleri, Beyrut’un güneyine 30’dan fazla hava saldırısı düzenledi.

Lübnan sağlık bakanlığı, hava saldırılarında 23 kişinin öldüğünü, 93 yaralının olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 30 roket fırlattığını, bunların çoğunlukla boşaltılmış olan kuzey şehri Kiryat Şimona'ya düşürüldüğünü bildirdi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ateşkes için "İsrail'e uluslararası baskı” çağrısında bulundu.

Mikati, hükümetinin, Avrupa Birliği ve Arap ülkelerinin desteğiyle Fransa ve ABD tarafından geçen hafta başlatılan “ortak ateşkes çağrısını” desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Gazze'de son gelişmeler

İsrail ordusu ayrıca 7 Ekim saldırılarının yıl dönümü nedeniyle İsrail'in güneyinde güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.

İsrail Gazze ve Batı Şeria'yı da hedef almaya devam etti. Gazze'de Deyr El Belah bölgesinde bir cami ve okula düzenlenen hava saldırısında, yerel sivil savunma kurumunun bildirdiğine göre en az 20 Filistinli öldü, 100'e yakını yaralandı.

İsrail hava kuvvetleri bu mekanların Hamas tarafından kullanıldığını söyledi.

İsrail ordusu aynı gerekçeyle Gazze'deki Cebaliye bölgesini de kuşattığını ve onlarca hedefi vurduğunu açıkladı. Gazzeli yetkililer 9'u çocuk 17 kişinin öldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e göre, bu hafta Gazze'de 200'den fazla Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin doğusunda İsrail'in Beerşeba bölgesinde otobüs durağında saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

İsrailli yetkililer bunun "terör saldırısı" olabileceğinden şüphelenirken, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Ölen İsraillinin 19 yaşında bir kadın polis olduğu açıklandı.