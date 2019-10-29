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Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti

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Lübnan'da protestocular, yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını talep ediyordu
Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, istifa ettiğini duyurdu. Hariri 2017 yılında da istifa kararı almış fakat kararı duyurduktan 17 gün sonra istifasını geri çektiğini açıklamıştı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, İran'ın desteklediği Hizbullah taraftarlarının Beyrut'taki hükümet karşıtı protestoculara yönelik saldırısından birkaç saat sonra açıklama yapan Hariri, "Bu süreçte insanların seslerini dinleyebileceğimiz ve ülkemizi koruyabileceğimiz bir çıkış yolu bulmaya çalıştım" ifadelerini kullandı. Hariri sözlerinin devamında "Bugün yolun tıkandığı noktaya eriştiğimizi saklamayacağım. Krizle yüzleşmek için büyük bir şok tedavisine ihtiyacımız var. İstifamı sunmak için Baanda'daki Başkanlık Sarayı'na gidiyorum. 

Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakan Hariri, Lübnan'da 13 günden beri devam eden hükümet karşıtı protestoları sona erdirecek çözüm yolları için istişare görüşmelerini aralıksız sürdürüyordu.

Üç kez başbakan seçilen Hariri, iki yıla yakın süre boyunca bazı siyasi rakiplerini de içeren Ulusal Birlik Hükümeti'ne liderlik etti. Ancak son aylarda Lübnan ekonomisi hızlı bir çöküntü ve hızla yükselen bir enflasyon ile karşı karşıya kaldı. Gelir adaletsizliğinin çok ciddi boyutlarda olduğu Lübnan'da WhatsApp konuşmalarına vergi getirilmesi kararı protestoların fitilini ateşledi. 

Lübnan'da Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bir reform paketini Bakanlar Kurulu'nun onayından geçirdi.

Hariri, 2020 bütçesinin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıkladı.

Meydanları dolduran büyük kalabalıklar ise hükümetin söz konusu reform paketine rağmen eylemlerini sona erdirmemişti. İki haftadır devam eden gösterilerde protestocular, yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını talep ediyordu. 

Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilere saldırdı

Hürriyet'te yer alan habere göre, protestolarda, görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut'un doğusu ile batısını ayıran köprü gösteri noktasında toplanan göstericilere saldırdı.

İki taraf arasında çıkan arbede de bir gösterici yaralanırken, güvenlik güçleri araya girerek olayların büyümesini engelledi.

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