Lübnan Cumhurbaşkanı, istifa eden Hariri'den hükümet kuruluncaya dek görevde kalmasını talep etti

Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkedeki kitlesel protestolar nedeniyle dün başbakanlıktan istifa eden Saad el-Hariri'nin istifasını kabul etti, ancak yeni bir hükümet kuruluncaya kadar Hariri başkanlığında kabinenin geçici hükümet olarak göreve devam etmesini iste

Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkedeki kitlesel protestolar nedeniyle dün başbakanlıktan istifa eden Saad el-Hariri'nin istifasını kabul etti, ancak yeni bir hükümet kuruluncaya kadar Hariri başkanlığında kabinenin geçici hükümet olarak göreve devam etmesini istedi.

Hariri, dün televizyonda halka seslendiği konuşmasında "bir çıkmaza girdiğini" ve ülkedeki krizle yüzleşmek için "büyük bir şok" gerektiğini söyleyip istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Aun, yeni bir hükümet kuruluncaya kadar Hariri'nin geçici başbakan olarak göreve devam etmesi için bugün resmen talepte bulundu. Lübnan'da sistem bunu gerektiriyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili ise teknokratları da içermesi ve ekonominin çöküşünü önlemek üzere hızla reformlar uygulanması koşuluyla Hariri'nin başbakanlığa dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Lübnan'daki gösteriler, hükümetin WhatsApp üzerinden yapılan telefon görüşmelerini vergilendirmeye çalışması üzerine başlamış, hükümet tepkiler üzerine bu plandan vazgeçse de yolsuzlukların ve ekonomik krizin protesto edildiği geniş çaplı eylemlere dönüşmüştü.

Ülkede bankalar, devlet daireleri, okullar ve üniversiteler iki hafta kapalı kaldı.

Barikatlar kaldırıldı

Barikatlarla kapatılan ana yollar ordunun talebi üzerine bugün yeniden açıldı. Ordu komutanlığından yapılan açıklamada, halkın barışçıl protesto hakkına sahip olduğu, ancak gösterilerin sadece meydanlarla sınırlı kalması gerektiği ifade edilerek normal yaşama dönülmesi çağrısı yapıldı.

Ülkedeki en büyük iki Şii hareketi Hizbullah ve Emel'in, başkent Beyrut merkezindeki iki protestoya dün saldırması üzerine askerler müdahale etmişti.

Lübnan'da koalisyon hükümetinde önemli ağırlığı olan ve Hariri'nin istifasını istemeyen Hizbullah, son dönemde protestoculara karşı tavrını sertleştirmişti.

Reuters haber ajansı, ülkedeki en etkili güç olan silahlı Şii grup Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah karşıtı sloganların da yaygınlaştığını duyurdu.