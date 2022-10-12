Lübnan Cumhurbaşkanı: Suriyelileri ülkelerine göndermeye başlıyoruz

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumu iç siyasette gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken, Lübnan’dan çok dikkat çeken bir hamle geldi.

Türkiye’nin ardından en fazla sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan, Suriyelileri ülkelerine geri gönderme planını uygulamaya başlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayı başlarında, Ankara'nın bir milyon Suriyeli mülteciyi konut ve yerel altyapı inşa ederek ülkelerine dönmeye teşvik etmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin sığınmacıları Suriye sınırındaki “güvenli bölgelere” geri gönderme planını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

Suriyeli sığınmacıların durumunun Türkiye gibi gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldığı Lübnan, sığınmacıları ülkelerine gönderme planında düğmeye bastı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'da bulunan Suriyelileri gelecek haftadan itibaren ülkelerine göndereceklerini açıkladı. Avn, Suriyelilerin gruplar halinde gönderileceğini belirtti.

Avn, İsrail ile deniz sınırı çiziminde uzlaşıya varılmasının da Lübnan’ın ekonomik krizden çıkmasına vesile olacağını söyledi.

ULUSLARARASI İTİRAZLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mişel Avn, daha önce de uluslararası itirazlara rağmen her ay 15 bin Suriyeli sığınmacıyı sınır dışı etme planından geri adım atmayacaklarını söylemişti. Suriyelilerin ülkelerinde sert cezalarla karşı karşıya kalacakları düşüncesinin “temelsiz” olduğunu savunan Lübnan lideri, “Bazı ülkelerin ve kurumların tavrını şüpheyle karşılıyoruz. Amaç, yerlerinden edilmiş Suriyelileri Lübnan’a yerleştirmekse, bunu reddediyoruz. Daha önce de Filistinlilerin ülkemize yerleştirilmesini reddetmiştik” demişti.

Avn, yabancı güçlerin Lübnan’ı Suriyeli sığınmacıları entegre etmeye zorlamasını “ülkenin kabul edemeyeceği bir suç” olarak nitelemişti.

Son dönemde ciddi ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıya kalan Lübnan, Suriye savaşının ardından 1 milyondan fazla Suriyeliyi ülkeye kabul etmişti. Türkiye ise 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyla dünyada en fazla sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.