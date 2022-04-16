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Lübnan Dışişleri Bakanı: Doğal Gazı Bulduğumuz Anda İş Birliğine Hazırız

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Lübnan Dışişleri Bakanı: Doğal Gazı Bulduğumuz Anda İş Birliğine Hazırız
Lübnan Dışişleri Bakanı: Doğal Gazı Bulduğumuz Anda İş Birliğine Hazırız

Güney Kıbrıs’a giderek dün Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le görüşen Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib hidrokarbon aramaları çerçevesinde doğal gazı buldukları anda Rum yönetimi ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. 


Fileleftheros ve diğer gazeteler ikilinin dün Avrupa’nın alternatif enerji kaynakları arayışı, Lübnan’ın hidrokarbon aramaları ve son gelişmelerin ağırlıklı ele alındığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısını aktardı.


Habere göre Habib Lübnan’ın Güney Kıbrıs’la gelecekte herhangi bir anlaşma yapmasında sorun olmadığına işaret ederek “doğal gazı bulur bulmaz birlikte iş birliğine hazırız, bunu görüştük ve teyit edebilirim ki Lübnan bunu yapmaya hazırdır” ifadelerini kullandı. 


İsrail-Lübnan deniz sınırı  (MEB) meselesine Amerikalıların müdahil olduğunu ve kimi zaman (gerçekte) gerekenden çok daha uzun zamana gerek duyulduğunu belirten Habib, Amerikalılardan enerji ve İsrail ile deniz sınırları konusunda Ocak sonunda yazılı öneri aldıklarını, şimdi cevap verme aşamasında olduklarını söyledi.


Habib “Öneri Amerikalıların bize daha önce yaptıklarından çok daha iyiydi ancak bizim için yeterli değil. Lübnan’da farklı yaklaşımlar var ancak herkes bu çözümle hemfikir. Amerikalılara cevabın yakında verileceğini ve (üniter/tek)  bir cevap olabileceğini umuyorum” dedi. 

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