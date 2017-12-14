 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.666
  • Altın 156,625
  • Dolar 3,8910
  • Euro 4,5831
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Lübnan Doğu Kudüs'te büyükelçilik açmayı değerlendiriyor

» »
Lübnan Doğu Kudüs'te büyükelçilik açmayı değerlendiriyor
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması üzerine Lübnan Doğu Kudüs'te Filistin'e diplomatik misyon açmayı değerlendiriyor.

Lübnan hükümeti, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in önerisi üzerine Doğu Kudüs'e büyükelçilik açma fikrini değerlendirecek.

Ülkedeki resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre ABD'nin 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması üzerine harekete geçen Lübnan'da oluşturulacak ve Başbakan Saad Hariri'nin başkanlık edeceği bir komite teklifi değerlendirecek.

Basil, Twitter'dan bir açıklama yaparak Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'tan, açmayı planladıkları büyükelçilik için Doğu Kudüs'te kendilerine toprak vermelerini rica ettiğini yazdı.

İstanbul'daki İİT zirvesi

ABD'nin Kudüs kararı sonrası çarşamba günü İstanbul'da bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı bir bildirge yayınlayıp Doğu Kudüs'ü, işgal altındaki Filistin'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

Zirvede, ülkesini temsilen Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn yer alırken, Müslüman nüfuslu ülkelerin oluşturduğu 57 üyeli İİT ABD'nin kararını kınadığını ve hükümsüz olduğunu açıklamıştı.

Lübnan'ın Filistin topraklarında herhangi bir diplomatik temsilciliği bulunmuyor. Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah ile İsrail ise 2006 yılında savaşmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Putin Suriye'ye yaptığı sürpriz ziyarette Esad ile görüştü11 Aralık 2017 Pazartesi 15:04
  • Arap Birliği'nden Trump'a çağrı: Kudüs kararını geri çek10 Aralık 2017 Pazar 19:47
  • Macron’dan İran ve Suudi Arabistan’a uyarı10 Aralık 2017 Pazar 19:47
  • İsrail askerlerinden Filistinli protestoculara müdahale08 Aralık 2017 Cuma 16:09
  • Kremlin'den Kudüs açıklaması: Uluslararası toplumda bölünmeye yol açar07 Aralık 2017 Perşembe 18:19
  • Kudüs: Neden şimdi?07 Aralık 2017 Perşembe 17:32
  • Kudüs kararı sonrası tansiyon yükseliyor07 Aralık 2017 Perşembe 15:07
  • Hamas'tan intifada çağrısı07 Aralık 2017 Perşembe 15:05
  • İsrail'den Ankara'ya yanıt: Osmanlı Sultanı devri çoktan bitti05 Aralık 2017 Salı 16:17
  • Rus komutan ve YPG Sözcüsü'nden ortak açıklama04 Aralık 2017 Pazartesi 16:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti