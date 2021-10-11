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Lübnan elektriksiz kaldı

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Lübnan elektriksiz kaldı
Lübnan elektriksiz kaldı

Lübnan karardı.Elektrik için ordu devrede…

Lübnan’da ordunun yakıt stokuyla elektrik üretilecek.

Lübnan’da yakıt krizi nedeniyle dün çöküş yaşayan elektrik şebekesi, ordu stoklarından temin edilen 6 milyon litrelik yakıtla yeniden günde 2-3 saat enerji hizmeti sağlayabilecek.

Yakıt krizi ülkeyi karanlığa hapsederken bu sabah gelen yangın haberi bir şok daha yaşattı.

Lübnan’ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri’nde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı.

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