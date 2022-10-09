Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

İsrail, ABD'nin aracılık ettiği deniz sınırı belirleme görüşmeleri çıkmaza girerken Lübnan'la savaşa hazır olduğunu duyurdu. Ancak mesele sadece Beyrut ve Tel Aviv arasında anlaşmazlığa yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni bir genel seçim turuna girerken İsrail siyasetinde daha yaygın hale geliyor.

Perşembe günü, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan'ın ABD tarafından önerilen bir deniz sınırı sınırlama anlaşmasında yaptığı değişiklikleri reddetti. Önceki gün, İsrailli yetkililerin çok fazla iyimserliğe neden olan anlaşma hakkında bilgilendirildiği ve isimsiz bir kaynağın Axios'a verdiği demeçte Lapid'in “İsrail'in güvenlik ve ekonomik çıkarlarından ödün vermeyeceğini açıkça belirttiğini belirtti. yakında bir anlaşma olmayacağı anlamına geliyor.”

Çarşamba günü ilerleyen saatlerde, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, askeri teşkilata Lübnan ile silahlı bir çatışmaya hazırlanma talimatı verdi. İsrail'in önde gelen güvenlik kurumlarının önde gelen isimlerinin katıldığı söylenen dört saatlik kabine toplantısı, başbakan ve savunma bakanına daha fazla kabine onayı olmaksızın Lübnan'ı vurma izni verildiğinin kamuoyuna duyurulmasıyla sona erdi.

Lübnan ve İsrail neden savaşın eşiğinde?

Haziran ayı başlarında, gaz şirketi Energean'a ait bir gemi, İsrail için doğal gaz üretimi hazırlıklarına başlamak üzere Doğu Akdeniz'deki kaynak bakımından zengin Karish sahasına geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun gelişi kınadı ve Tel Aviv'i daha fazla "saldırgan eylemde bulunma" konusunda uyardı. Karish sahası ve yakındaki Qana sahası, yıllardır Lübnan ve İsrail arasındaki ABD arabuluculuğundaki müzakerelerin merkezi olmuştur. Beyrut, Karish ve Qana'yı çökmekte olan ekonomisini canlandırmak için hayati olarak görürken, iki ülke deniz sınırlarının çizilmesi konusunda hala herhangi bir anlaşmaya varmadı.

Lübnan, önceki müzakerelerde ortaya konan yasal argümanlar nedeniyle, tüm bölgenin 'tartışmalı sular' olarak kabul edilmesi gerektiğini savunurken, İsrail, Karish sahasının tamamının ve Qana sahasının çoğunluğunun kendi 'Münhasır Ekonomik Alanı' içinde olduğunu iddia etti. Alan'. Emrinde 100.000 savaşa hazır askeri olduğunu iddia eden Lübnanlı siyasi ve askeri parti Hizbullah, daha sonra tartışmaya ağırlık vererek Lübnan'ın petrol ve doğalgaz haklarını korumaya söz verdi.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Seyyid Hassan Nasrallah, herhangi bir deniz sınırı anlaşmasına varılmazsa ve Lübnan'ın haklarını güvence altına alamaması durumunda askeri harekat yapılacağını açıkladı. Nasrallah, yeni gerçekliğin "Biz kaynaklarımıza sahip olmazsak, kimse olamaz" olacağına söz verdi. Hizbullah'ın kırmızı çizgisi, herhangi bir anlaşma imzalanmadan önce İsrail'in Karish sahasından çıkarılmasıdır - bu gerçekleşirse, grup sadece Tel Aviv'in sahadaki altyapısını değil, Akdeniz'deki diğer tüm İsrail petrol ve gaz tesislerini vurmakla tehdit etti.

İsrail o zamandan beri, Hizbullah'ın kalesi olarak hizmet veren yoğun nüfuslu Beyrut banliyösünün tamamını ortadan kaldırma yemininden, Benny Gantz'ın tüm Lübnan'ın herhangi bir ordu için “ağır bir bedel ödeyeceğine” dair son uyarısına kadar uzanan kendi tehditleriyle karşılık verdi. Hizbullah'ın eylemi. Müzakereler bir “ya da kırılma” noktasına ulaştığına göre, İsrail ya da Hizbullah tarafından askeri harekat yapılacağına dair önemli korkular var.