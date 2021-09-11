  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9300
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

» »
Lübnan'da Hassan Diyab liderliğindeki hükümetin Beyrut Limanı patlaması sonrası 10 Ağustos 2020'de istifa etmesinden 13 ay sonra yeni bir hükümet kuruldu.
Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

Lübnan'da Hassan Diyab liderliğindeki hükümetin Beyrut Limanı patlaması sonrası 10 Ağustos 2020'de istifa etmesinden 13 ay sonra yeni bir hükümet kuruldu.

Kendisinden önceki iki ismin hükümet kuramamasının ardından 26 Temmuz'da başbakanlığa getirilen Necib Mikati'nin 1,5 ay süren çalışmaları sonuç verdi. Başbakan Mikati, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı görüşmenin ardından kabinesini açıkladı.

Daha önce de iki dönem başbakanlık yapan ve Lübnan'ın en zengin insanı olarak bilinen Mikati, ülkesini içinde bulunduğu krizden kurtarmak için elinden geleni yapacağına dair söz verdi.

Bunun için hükümet olarak uluslararası kuruluşların yanı sıra diğer Arap ülkelerinden de destek arayışında olacakları mesajını veren Mikati, ülke içinde de ayrıştırıcı siyasetin artık bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.

Lübnan'da yaşanan kriz nedeniyle Beyrut'taki bir benzin istasyonunun önünde oluşan uzun araç kuyruğu

Lübnan'da yaşanan kriz nedeniyle Beyrut'taki bir benzin istasyonunun önünde oluşan uzun araç kuyruğu

Mikati, hükümet kurulduğu taktirde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeleri yeniden başlatmak için girişimde bulunacağını açıklamıştı.

Reuters'a konuşan Lübnanlı siyasi kaynaklar, Lübnan'daki tarafların uzlaşması için gösterilen çabalara öncülük eden Fransa ile yapılan temaslar sonucunda hükümet için anlaşmaya varıldığını söyledi.

Yeni bir hükümetin kurulması, Lübnan'ın ihtiyacı olan uluslararası yardım için ortaya koyulan en önemli koşuldu. Ancak kurulan hükümetin talep edilen reformları yerine getirip getiremeyeceği henüz belirsiz.

Kamuoyu şüpheyle yaklaşıyor

Çoğunlukla teknokratlardan oluşan hükümetteki bakanların her biri, en az bir fraksiyon tarafından onaylanarak kabineye alındı. Ancak bu fraksiyonların Lübnan'da 1975-1990 yılları arasındaki iç savaştan beri siyasete tahakküm eden gruplar olması, kamuoyunun yeni hükümete şüpheyle yaklaşmasına neden oluyor. Lübnan'da birçok insan, ülkeyi onlarca yıldır yöneten aynı siyasi partilerin radikal değişiklikler yapmasının zor olduğuna inanıyor.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından beceriksizlik ve yolsuzluk suçlamalarının yöneltildiği Diyab hükümeti, istifa etmek zorunda kalmıştı. Birbirine rakip siyasi grupların o tarihten beri yeni bir hükümet üzerinde anlaşamamaları ise Lübnan ekonomisinin daha da kötü bir hâl almasına neden olmuştu.

Büyük bir benzin krizine sahne olan Lübnan'da uzun elektrik kesintilerinin yanı sıra ilaç sıkıntısı da yaşanıyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taliban’ın hükümetinde dikkat çeken isimler08 Eylül 2021 Çarşamba 10:37
  • Taliban Sözcüsü Mücahid’den Türkiye açıklaması: İlişkimiz çok derin07 Eylül 2021 Salı 14:43
  • BM uyardı: Afganistan’da kıtlık baş gösterebilir07 Eylül 2021 Salı 12:50
  • Katar'dan insani yardım taşıyan üçüncü uçak Kabil'e ulaştı07 Eylül 2021 Salı 11:21
  • Fas'ta salgın nedeniyle eğitim yılı ertelendi07 Eylül 2021 Salı 11:02
  • Geri dönen Suriyelilere işkence ve tecavüz07 Eylül 2021 Salı 10:02
  • Taliban Pencşir’de kontrolü sağladığını duyurdu06 Eylül 2021 Pazartesi 13:47
  • Taliban Pencşir’i tamamen ele geçirdi06 Eylül 2021 Pazartesi 10:47
  • Taliban, Afganistan'ın yeniden inşasına Çin'in yardım edeceğini belirtti04 Eylül 2021 Cumartesi 22:03
  • Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onaylayarak Meclis'e gönderdi04 Eylül 2021 Cumartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti