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Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yarıdan fazla artış yaşandı

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Lübnan'da, Merkez Bankası'nın akaryakıta yönelik desteği kaldırma ve hükümetin akaryakıt sübvansiyonunu azaltma kararının ardından akaryakıt fiyatları yüzde 66’nın üzerinde arttı.
Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yarıdan fazla artış yaşandı

Lübnan'da, Merkez Bankası'nın akaryakıta yönelik desteği kaldırma ve hükümetin akaryakıt sübvansiyonunu azaltma kararının ardından akaryakıt fiyatları yüzde 66’nın üzerinde arttı.

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğü akaryakıt ürünlerinin ithalatı için verilen desteğin azaltılması kararı sonrası ülke içinde satılan akaryakıt fiyatına zam yapıldığını açıkladı.

Bugün itibarıyla 95 oktan 20 litrelik benzinin 129 bin Lübnan lirasına satılacağı aktarılan açıklamada, 20 litrelik motorinin ise 101 bin 500 liraya yükseldiği ifade edildi.

 

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Akaryakıt fiyatlarında yüzde 66'nın üzerinde yapılan bu artışın, ülkedeki toplu taşıma tarifelerine ve üretiminde yakıt kullanılan temel emtia fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Bazı sağlık merkezleri ve fırınlar da hizmet dışı

Lübnan’da döviz likidite sorunu nedeniyle bir süredir akaryakıt temin etmekte sorunlar yaşanıyor. Akaryakıta bağlı olarak devletin sağladığı elektrik hizmeti günde 4 saati bulamadığından bazı sağlık merkezleri ve fırınlar hizmet dışı kaldı.

Akaryakıt istasyonları önündeki uzun kuyruklarda da günlük silahlı kavgalara dönüşen olaylar yaşanıyor.

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