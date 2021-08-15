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Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı

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Lübnan’ın kuzeyinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.
Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı

Lübnan’ın kuzeyinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

Lübnan Kızılhaç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt tankerinin patladığı ve Kızılhaç’a bağlı 22 ekibin, olay yerinden ölü ve yaralıları civardaki hastanelere ulaştırmaya çalıştığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kızılhaç, daha sonra yaralı sayısının 79’a yükseldiğini duyurdu.

Ülkenin yerel basını ise Akkar kentine bağlı Et-Telil beldesinde meydana gelen olayda Kızılhaç ekiplerinin yanı sıra ordu birlikleri, İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri, sivil savunma ekipleri ile bölge sakinlerinin ölü ve yaralıların taşınmasına yardımcı olduğunu aktardı.

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Akkar katliamı Beyrut Limanı’ndaki katliamdan farklı değildir. Şehitlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum.

Her iki cinayette de insana saygı gösteren bir devlet olsaydı yetkililer istifa ederdi, Cumhurbaşkanından bu ihmalden sorumlu en son kişiye kadar. Bardak taştı artık. Lübnanlıların hayatı ve güvenlikleri tüm önceliklerin başında gelir.” Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı Cibran Basil ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece kalplerimiz Akkar ve Et-Telil halkıyladır.

Şehitleri rahmetle anıyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ülkedeki akaryakıt krizi Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan’da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu. Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu. Lübnan ordusu, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına dün baskınlar düzenleyerek, on binlerce litre benzin ve mazota el koymuştu. 

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