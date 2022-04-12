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Lübnan'da buğday krizi: Ekmek üretimi aksadı

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Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki fırınların un temininde sıkıntı yaşaması nedeniyle üretime ara vermesi ekmek krizine neden oldu.
Lübnan'da buğday krizi: Ekmek üretimi aksadı

Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki fırınların un temininde sıkıntı yaşaması nedeniyle üretime ara vermesi ekmek krizine neden oldu.

Lübnan'ın güneyindeki Fırıncılar Sendikası Başkanı Zekeriya el-Arabi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Un bulunamaması nedeniyle bazı fırınlar üretimi durdu. Bundan dolayı halka ekmek satılamıyor." dedi.

Arabi'nin duyurusundan sonra ramazan ayında yaşanan ekmek krizine ilişkin Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, "Piyasanın ihtiyacı olan buğdayın satın alınabilmesi için Merkez Bankasının vereceği yardımı bekliyoruz." diye konuştu.

"Kimse buğday için yapılan sübvansiyonun kaldırılmasını istemiyor"

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan da yerel medyaya yaptığı açıklamada, dünyada küresel bir gıda krizinin bulunduğunu, buğday nedeniyle yaşanan krizin kabul edilemez olduğunu, hükümet nezdinde tüm gayretlerin birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Selam gibi Hasan da buğday alımında yaşanan sorunun yarattığı ekmek krizinin Merkez Bankasından çıkmayan bütçe olduğunu savundu.

Hasan, "Kimse buğday için yapılan sübvansiyonun kaldırılmasını istemiyor. Bence kısa bir süre boyunca sübvansenin kaldırılması gibi bir durum söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna savaşının tetiklediği buğday krizi

Buğdayın yüzde 60'ını Ukrayna ve Rusya'dan ithal eden Lübnan'ın Ekonomi Bakanı Selam, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sadece 1 aylık buğday stokunun kaldığını söylemişti.

Bakan Selam, 3 Mart'ta, hükümetin buğday rezervinin artırılması için 50 bin ton buğday alımına onay verdiğini, 10 gün içinde de hangi ülkeden ne kadar buğday alınacağının kesinleşeceğini açıklamıştı.

"50 bin ton buğday alımı gerçekleşemedi"

Ancak Lübnan Merkez Bankasının bunun için gerekli bütçeyi sağlayamaması nedeniyle 50 bin ton buğday alımının gerçekleşemediği ifade ediliyor.

Lübnan'da buğday alımı devlet tarafından sübvanse ediliyor.

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