  • BIST 1.411,850
  • Altın 528,68
  • Dolar 9,1930
  • Euro 10,6550
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Lübnan'da çatışmaların ardından ulusal yas

» »
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün altı kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı çatışma sonrası bugün için ülkede ulusal yas ilan edildi.
Lübnan'da çatışmaların ardından ulusal yas

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün altı kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı çatışma sonrası bugün için ülkede ulusal yas ilan edildi.

İran destekli Şii Hizbullah ve Emel hareketleri, geçen yıl Ağustos ayında Beyrut limanında gerçekleşen patlamaylailgili soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar'ı protesto için Perşembe günü sokağa çıkmış ve üzerlerine keskin nişancılar tarafından ateş açılması üzerine çatışmalar yaşanmıştı.

Olay yerinin bitişiğindeki Hristiyan mahallesinde çatılardan göstericilerin üzerine ateş açıldığı, bunun üzerine Hizbullah ve Emel tarafından çok sayıda silahlı kişinin olay yerine akın ederek Kalaşnikof ve bazukalarla saldırıya karşılık verdiği bildiriliyor. Bölgeye tanklar göndererek abluka altına alan Lübnan ordusu, olaylarla ilgili iki taraftan biri Suriyeli toplam 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Avn: Bu sayfayı kapatmıştık

Adalet Sarayı yakınında saatler süren çatışmalar 1975-1990 yılları arasında yaşanan kanlı iç savaşın anılarını canlandırdı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, televizyondan halka seslenerek halkı itidale çağırdı, "Tarihimizin en karanlık sayfasını kapatıp geride bırakmak konusunda hepimiz mutabık kalmıştık. Silahların diline geri dönülmesi kabul edilemez" dedi. Kendisi Hristiyan olan ama Hizbullah'ın müttefiki olarak bilinen Avn, Cuma günü için ulusal yas ilan etti.

Hizbullah ve Emel, olaydan Hristyan Lübnan Güçleri Partisini sorumlu tutarken parti bu suçlamayı reddetti.

Emel hareketi, ölenlerden üçünün kendi üyesi olduğunu belirtirken Lübnan Hizbullahı kendi mensubu iki erkek ve bir kadının cenazesinin Cuma günü defnedileceğini açıkladı.

Beyrut Limanı'nda geçen yıl Ağustos ayında yaşanan ve 200 kişinin ölümüne yol açan patlama ile ilgili yürütülen soruşturma ülkeyi ikiye bölmüştü. Hizbullah ve Emel hareketleri, soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen yargıç Tarık Bitar'ın Hizbullah'a yakın kişilerin ifadesini almak istemesi üzerine bunun siyasi bir adım olduğu suçlamasıyla Bitar'ın istifasını talep etmişti.

ABD ve Fransa'dan "yargı bağımsızlığı" vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Temsilcisi Joanna Wronecka tüm tarafları "Halkın yararı için yargı bağımsızlığını desteklemeye" çağırırken, Fransa da yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışabilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da benzer bir mesaj vererek, "Yargıçların şiddetten, tehditlerden, Hizbullahınkiler dahil olmak üzere gözdağından uzak çalışabilmeleri gerekir" dedi. Hizbullah, ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM'den Taliban'a "verdiğin sözleri tut" uyarısı12 Ekim 2021 Salı 09:07
  • Lübnan elektriksiz kaldı11 Ekim 2021 Pazartesi 21:07
  • Kazımi: DEAŞ’ın öldürülen lideri Bağdadi’nin yardımcısını yakaladık11 Ekim 2021 Pazartesi 20:35
  • Kudüs’te Müslüman mezarlarına saldırı11 Ekim 2021 Pazartesi 13:01
  • Suriye’den üstü kapalı Türkiye açıklaması11 Ekim 2021 Pazartesi 12:39
  • Irak’ta seçime katılım oranı yüzde 4111 Ekim 2021 Pazartesi 12:01
  • Bağdadi’nin sağ kolu yakalandı11 Ekim 2021 Pazartesi 11:46
  • Irak yarın sandık başına gidiyor09 Ekim 2021 Cumartesi 19:35
  • ABD ile Taliban çekilmenin ardından ilk kez görüşecek09 Ekim 2021 Cumartesi 12:31
  • Husilerden Kral Abdullah Havalimanı’na İHA’lı saldırı: 10 yaralı09 Ekim 2021 Cumartesi 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti