  • BIST 2.980,00
  • Altın 1017.589
  • Dolar 17.9512
  • Euro 18.2517
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Lübnan'da hakimler 'düşük maaş' sebebiyle iş bıraktı

» »
Lübnan'da yaklaşık 350 hakim, ülkedeki keskin ekonomik krizle birlikte gelen düşük maaşlara karşı çarşamba günü iş bıraktı.
Lübnan'da hakimler 'düşük maaş' sebebiyle iş bıraktı

Lübnan’da hakimler yaşanan ekonomik krizle birlikte ‘düşük maaş’ aldıkları gerekçesyle dün iş bıraktı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre; atılan adımın Lübnan Dağı bölgesinin savcısı da olan Hakim Ghada Aoun ve diğer üst düzey hakimler tarafından da kabul edildiği belirtilerek, "Lübnan'daki hakimlerin çoğunluğu ilk kez bir konu üzerinde birleşti; 'geçim derdi'" yorumunda bulunuldu.

 Lübnan Merkez Bankası, Temmuz ayında bir genelge yayınlayarak, hakimlerin maaşlarının mevcut resmi kur olan bir ABD doları karşılığı bin 507 Lübnan poundu yerine bir ABD doları karşılığı 8 bin Lübnan poundu şeklinde ödeneceğini duyurmuştu. Ancak bu genelgenin uygulanması, kur krizi nedeniyle maaşlarında iyileştirme talep eden diğer kamu çalışanlarından gelen tepkilerin ardından dondurulmuştu.

 Birleşmiş Milletler'in (BM) verdiği bilgiye göre; Lübnan'daki ekonomik kriz yerel para biriminin çökmesine ve maaşların yüzde 90'ın üzerinde devalüasyona uğramasına sebep olurken, nüfusun yüzde 80'inden fazlasını da yoksulluğa itti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır'da kilisede yangın: 41 kişi hayatını kaybetti15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:54
  • İsrail'in Gazze saldırılarında bacağını kaybeden Filistinli kadın hayat mücadelesini sürdürüyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:25
  • Suudi Arabistan tüm vize türlerine umre yapma izni verdiğini açıkladı13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:27
  • Filipinler’de 6,1 büyüklüğünde deprem13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:44
  • Malezya'daki kuş cenneti: Kuala Lumpur Kuş Parkı13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:28
  • İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 49’a çıktı12 Ağustos 2022 Cuma 19:13
  • İran Cumhurbaşkanı Reisi: Bölgede coğrafi sınırların değişmesini kabul etmeyiz11 Ağustos 2022 Perşembe 15:58
  • Yemen'in Şebve vilayetindeki çatışmalarda 6 sivil hayatını kaybetti10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:27
  • Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi09 Ağustos 2022 Salı 22:53
  • Suudi Arabistan infaz oranlarıyla göz korkutuyor09 Ağustos 2022 Salı 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti