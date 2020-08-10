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Lübnan'da hükümet istifa etti

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Lübnan'da hükümet istifa etti
Lübnan'da hükümet istifa etti

Beyrut patlamasının ardından dört bakan istifa etmişti.

Devam eden eylemlerin ardından Lübnan hükümetinin istifa kararı aldığı açıklandı.

4 Ağustos’ta yaşanan patlamanın ardından siyasi değişim çağrısı yapılmıştı.

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