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'Lübnan'da kıyamet koparken' ABD Kıbrıs'a asker gönderiyor

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Perşembe günü onlarca ABD askerinin, Amerikan vatandaşlarının Lübnan'dan olası tahliyelerine hazırlanmak üzere Kıbrıs'a konuşlandırıldığı bildirildi.
'Lübnan'da kıyamet koparken' ABD Kıbrıs'a asker gönderiyor

Askerler, Lübnan'da aralıksız devam eden bombardıman nedeniyle ülkeler en kötüsüne hazırlanırken, İngiltere'nin bu hafta başında Kıbrıs'a konuşlandırdığı 700 kişilik kuvvetin ardından adadaki askeri personel sayısının artmasına katkıda bulunuyor. CNN'e konuşan dört ABD'li yetkili, bölgede topyekûn bir savaş tehdidinin daha da yakın görünmesi nedeniyle bir dizi olasılık için hazırlandıklarını söyledi.

Bir dizi Batılı ülke Kıbrıs'ın bölgeye yakınlığını ve AB üyesi statüsünü bir tahliye rotası olarak değerlendiriyor. Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, operasyonlar açısından en acil durum planlamasının daha büyük grupların hareketine olanak sağlayacak şekilde deniz yoluyla yapılacağını ancak bunun güvenlik durumuna göre belirleneceğini söyledi.

Beyrut'tan Kıbrıs'a deniz yoluyla yaklaşık 10 saatte ya da uçakla 40 dakikada ulaşılabiliyor.

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