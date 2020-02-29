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Lübnan’da Kovid -19 nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi

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Lübnan’da Kovid -19 nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi
Lübnan’da Kovid -19 nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi

Lübnan’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

Lübnan’da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle eğitime bir hafta ara verilmesi kararlaştırıldı.

Lübnan Eğitim Bakanı Tarık el-Meczub yaptığı açıklamada, cumartesiden itibaren 8 Mart’a kadar eğitime ara verilmesini kararlaştırdıklarını bildirdi.

Açıklamada, kararın Sağlık Bakanı Hamed Hasan ile yapılan istişare sonucunda alındığı vurgulandı.

Bu arada Lübnan’da, cuma günü 4’üncü Kovid-19 vakası tespit edildiği duyurulmuş, Suriye uyruklu kadın hastanın Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altına alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtilmişti

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