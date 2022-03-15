  • BIST 2.086,11
  • Altın 918.304
  • Dolar 14.7956
  • Euro 16.2786
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Lübnan'da Rusya safında savaşmak için gönüllü listeleri oluşturuluyor

» »
Lübnan'da Ukrayna'ya dönük harekata karşı Rusya ordusuna katılmak isteyen gönüllülerin listesinin oluşturulduğu bildirildi.
Lübnan'da Rusya safında savaşmak için gönüllü listeleri oluşturuluyor

Lübnan'da Ukrayna'ya dönük harekata karşı Rusya ordusuna katılmak isteyen gönüllülerin listesinin oluşturulduğu bildirildi.

RIA Novosti'nin haberine göre, Ukraynalı aşırı milliyetçi güçlere karşı Rusya'nın safında savaşmak isteyen Lübnanlılar, gönüllü listelerine adını yazdırmaya başladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden çok sayıda gönüllünün, Rusya'nın safında savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Şoygu, Ortadoğu'dan 16 binin üzerinde başvurunun geldiğini söylemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UNICEF: Milyonlarca Yemenli Açlığa Sürükleniyor11 Mart 2022 Cuma 19:38
  • İran: Viyana'daki Müzakerelerde ABD'den Gelen Yeni Talepler Mantıklı Değil11 Mart 2022 Cuma 00:09
  • Herzog'un Türkiye ziyareti yeni iş birliklerine kapı aralayacak08 Mart 2022 Salı 11:37
  • İran’dan Rusya’ya ‘nükleer müzakere’ tepkisi07 Mart 2022 Pazartesi 13:29
  • Arap Dünyası Bölge Vatandaşlarının Ukrayna Sınırında Yaşadığı Ayrımcılığa Tepkili05 Mart 2022 Cumartesi 14:22
  • Yemen'de Binlerce Çocuk Aşı Ve Sağlık Hizmetlerine Ulaşamıyor02 Mart 2022 Çarşamba 23:37
  • Gürcistan, Yarın AB'ye Hızlı Katılım İçin Başvuru Yapacak02 Mart 2022 Çarşamba 22:04
  • İran’ın Ruhani Lideri Hamaney’den Ukrayna Yorumu: ABD’nin Kurbanı Oldu01 Mart 2022 Salı 18:14
  • İsrail, Aşı Şartını Kaldırdı28 Şubat 2022 Pazartesi 21:22
  • Ukrayna Yahudilerinin İsrail'e Göç Taleplerinde Büyük Artış Görüldü24 Şubat 2022 Perşembe 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti