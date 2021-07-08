  • BIST 1.375,620
  • Altın 503,59
  • Dolar 8,6750
  • Euro 10,2750
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Lübnan'da uçak Düştü!

» »
Uçak Düştü!
Lübnan'da uçak Düştü!

Lübnan'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Gusta ormanlık bölgesinde sivil bir eğitim uçağının düştüğü belirtildi.


Düşen uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, olay yerine anında sivil savunma ekibi ile güvenlik birimlerinin intikal ettiği ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.


Haberde uçağın düşme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak’ta Elektrik Santrallerine Saldırılar: 7 Ölü, 11 Yaralı04 Temmuz 2021 Pazar 17:00
  • İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı04 Temmuz 2021 Pazar 14:00
  • Gazze'de üretim yerlerinin yüzde 90'ının İsrail'in engellemesi nedeniyle çalışamaz durumda olduğu bildirildi03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:42
  • Lübnan'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:15
  • Bagram Üssü tamamen boşaltıldı02 Temmuz 2021 Cuma 11:33
  • Irak’ta Protestoculara Ateş Açıldı: 4 Yaralı30 Haziran 2021 Çarşamba 22:30
  • Ruhani'den Biden'a nükleer anlaşmanın 'süratle' hayata geçirilmesi çağrısı30 Haziran 2021 Çarşamba 12:20
  • İsrail başka ülke almazsa son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin Kovid-19 aşısını imha edecek29 Haziran 2021 Salı 10:07
  • Husilerin Suudi Arabistan’a Gönderdiği 2 İHA Daha İmha Edildi28 Haziran 2021 Pazartesi 16:08
  • Arap Ülkelerindeki İdam Cezasının Kaldırılması İçin Uluslararası Komite Kuruldu27 Haziran 2021 Pazar 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti