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Lübnan'daki gösterilerde yaralı sayısının 700'ü aştığı bildirildi.

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Lübnan'daki gösterilerde yaralı sayısı 700'ü aştı
Lübnan'daki gösterilerde yaralı sayısının 700'ü aştığı bildirildi.

Lübnan'da göstericilerin Dışişleri, Ekonomi ve Çevre ile Enerji bakanlığı binalarını bastığı eylemlerde yaralı sayısı yükseldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos'ta meydana gelen, 158 kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları yönetimi protesto eden göstericilerin eylemlerinde yaralananların sayısı artıyor.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Dışişleri, Ekonomi ve Çevre ile Enerji bakanlığı binalarının basıldığı eylemlerde yaralı sayısı 728'e çıktı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükselmiş, yaralı sayısı da 6 bini aşmıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Patlama sonrası oluşan çukurun derinliği 43 metre 

Bununla birlikte AFP ajansına konuşan bir güvenlik yetkilisi, felaket alanında incelemelerde bulunan Fransız uzmanların raporlarını aktardı, patlama sonrası oluşan çukurun 43 metre derinlikte olduğunu söyledi.

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